На Дону подвели итоги голосования, а подросток ворвался в школу с ножом

В отношении подозреваемых и их сообщников возбудили уголовное дело, и вот Железнодорожный районный суд Ростова вынес решение признать Авдаляна и Паукова виновными в приобретении, хранении и продаже товаров без маркировки. Они проведут в колонии по два года и выплатят по 100 тысяч рублей штрафа каждый.