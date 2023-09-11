На Дону подвели итоги голосования, а подросток ворвался в школу с ножом

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Одной из главных новостей понедельника стало оглашение приговора по делу ростовских предпринимателей Артема Авдаляна и Андрея Паукова.
Еще в 2021 году силовики обнаружили, что бизнесмены организовали незаконный канал сбыта в Ростовской области немаркированной табачной продукции, приобретенной в ЛНР и ДНР. На складах, принадлежащих ростовчанам, обнаружили примерно 140 тысяч пачек табачной продукции без акцизных марок. Общая стоимость табака составила 27 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых и их сообщников возбудили уголовное дело, и вот Железнодорожный районный суд Ростова вынес решение признать Авдаляна и Паукова виновными в приобретении, хранении и продаже товаров без маркировки. Они проведут в колонии по два года и выплатят по 100 тысяч рублей штрафа каждый.
Избирком Ростовской области подвел итоги выборов депутатов Заксобрания, которые продолжались в регионе последние три дня. По данным комиссии, избирательные участки посетили 1,3 миллиона дончан — это 42,8% от запланированного количества участников.
В общей сложности в 2023 году имели право голосовать более трех миллионов жителей Ростовской области, в том числе более 70 тысяч избирателей, которые получили возможность впервые проголосовать в текущем году. Однако около 1,7 миллиона граждан выборы решили проигнорировать.
В конечном итоге, по итогам голосования, в выборах победила партия «Единая Россия», членам которой досталось 54 места в ЗСРО из 60 возможных.
Самой громкой новостью дня стало нападение ученика на людей в школе в Красном Десанте. 15-летний юноша, по данным СУ СК РФ по Ростовской области, пришел в школу в маске и с ножом, чтобы совершить покушение на жизнь учителя «Краснодесантской СОШ».
Преступный умысел подростку реализовать не удалось — его остановили вахтеры школы и пожилой мужчина, который привел внучку на уроки. В результате потасовки с подростком мужчина получил пять ножевых ранений, пострадали еще два человека.
По данным Минобра Ростовской области, в результате нападения никто из детей не пострадал, уроки отменять также не стали.
Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты, а у подростка забрали орудие преступления. Расследование обстоятельств и причин инцидента продолжается.