Нейросети в современном мире: главные вызовы и пугающие перспективы

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Основные принципы работы нейросетей были описаны еще в середине прошлого века. В 50-е годы появился первый образец. В 2010-м, благодаря большим объемам данных, нейросети начали использовать для машинного обучения. Споры вокруг технологий искусственного интеллекта начались давно.
Во-первых, использование нейросетей предполагает сбор личной информации — никаких способов защиты и контроля доступа к приватным данным в этой области на данный момент не разработано.
Во-вторых, возрастающая самостоятельность нейросетей вызывает вопросы о том, кто несет ответственность за их действия, поэтому этические и правовые нормы, контролирующие нейросети, только предстоит разработать.
В-третьих, есть опасения, что использование нейросетей может привести к уменьшению рабочих мест, что вызывает вопросы о будущем рынка труда.
Самая известная программа с искусственным интеллектом — это ChatGPT, способная создавать тексты похожие на написанные человеком. Если кратко, то это особая математическая модель, которая работает по принципу человеческого мозга на основе заложенной в нее информации.
В России ChatGPT официально не работает, чтобы начать им пользоваться, необходимо купить подтверждение зарубежного номера телефона — примерно 30-40 рублей — и установить VPN на устройство. После этого можно пользоваться возможностями искусственного интеллекта.
Мы протестировали ChatGPT. Нейросеть на фразу «Привет! Что ты умеешь?» ответила: «Привет! Я могу отвечать на вопросы, генерировать тексты, переводить, помогать с поиском информации, создавать диалоги, предоставлять факты и шутки, рассказывать истории и многое другое».
На первый взгляд, данная программа мало чем отличается от обычной поисковой строки в браузере, но на самом деле это не совсем так. Автор YouTube-канала AI Human заявил, что теперь ChatGPT для блогера — инструмент, которым надо уметь пользоваться ровно так же, как и любой другой программой для монтажа.
«Что касается того, как можно использовать ChatGPT или другие нейросети видеоблогеру, думаю, это такие вещи, как написание сценариев для роликов, непосредственно самих идей, о чем снять ролик, монтаж, маркетинг, обработка звука, дизайн и многое другое», — заявил он.
Представители ряда других профессий уже начали использовать технологии искусственного интеллекта в своей деятельности. Олег Абрамов рассказал, что нейросети стали помощниками для SMM-специалистов: достаточно лишь грамотно сформировать задачу, прописав тематику постов, их содержание и структуру, стилистику.
«Далее он поможет создать план на месяц, где будет написано в какой день и посты каких рубрик будут выходить. Также если не получается найти подходящую картинку, то специализированные нейросети бесплатно сгенерируют уникальную картинку на основе 5-7 ключевых слов», — объяснил Абрамов.
Нейросети стали помощником для работников сферы IT — тот же ChatGPT умеет исправлять и писать простые коды. Как рассказал IT-разработчик Рустам Хизматуллин, однажды он отправил нейросети свой код для того, чтобы она запомнила шаблон. Но она еще и исправила несколько ошибок, которые разработчик не заметил.
Сейчас возможности данной программы все же ограничены — в ней содержится информация, загруженная до сентября 2020 года, на основании ее и строятся ответы пользователям. К тому же, ChatGPT не умеет отправлять фотографии, аудио- и видеоматериалы.
Не всегда нейросети работают так, как нужно — случаются и ошибки. Работающая в сфере маркетинга онлайн-менеджером Олеся Веселова едва не лишилась работы из-за ChatGPT. Она использовала нейросеть для написания скриптов для общения с клиентами и формирования ответа на сообщения заказчиков.
«Я не проверила ответ, который дал ChatGPT, отправила клиенту и получила выговор. На вопрос „Сможете ли вы отправить товар в мой город?“, нейросеть ответила: „К сожалению, я лишь текстовый помощник и не имею физической формы и не могу отправлять посылки или выполнять действия в реальном мире““, — рассказала Веселова.
Пожалуй, главный минус данной программы заключается в том, что в один момент она может напрочь забыть все, что вы ей писали, и выдаст свой собственный ответ без какого-либо смысла.
Популярность технологии искусственного интеллекта обрели среди студентов, позволяя эффективно готовиться к сессии, выполнять задания различной сложности. Мадина учится в Казанском инновационном университете имени Тимирясова. По ее словам, ChatGPT значительно облегчает жизнь студентам.
«Раньше на написание курсовой работы я тратила около двух недель, сейчас я делаю это за три дня. Следует быть осторожным: однажды я поручила ему написать реферат и поверхностно проверила структуру, оформление. Не получила зачет, так как нейросеть написала полный бред, по типу „в крестьянском бунте были замешаны лорды“» — рассказала она.
Мадина объяснила: нейросеть может повысить актуальность работы так, чтобы она прошла проверку системы антиплагиата. Студенту, который мог потратить до 80% времени на повышение уникальности, остается лишь прочитать весь текст и исправить допущенные ошибки.
Не исключено, что в скором времени ВУЗы и иные учебные заведения будут вынуждены использовать AI-детектор, который создан для того, чтобы распознавать текст, созданный нейросетями.
Директор по развитию «Корус Консалтинг СНГ» Алексей Петелин считает, что сегодня нейросети — это неотъемлемая часть рабочих процессов любой корпорации. Он отмечает: самое удивительное, что данные технологии плавно интегрируются в повседневную жизнь обычного пользователя.
«Если раньше врачам нужно было просмотреть большое количество рентгеновских снимков для установления диагноза, то сейчас технологии искусственного интеллекта сами распознают известные болезни по рентгеновским снимкам. Подобные процессы происходят все чаще», — объясняет он.
По мнению Петелина, использование нейросетей позволит компаниям избавиться от издержек на оплату ручного труда и при этом увеличит качество услуг и товаров для конечного потребителя. Но, несмотря на свои возможности и перспективы нейронные сети остаются лишь очередным инструментом автоматизации работы.
В тот же ряд мы можем отнести компьютер, различные программы, тот же браузерный поисковик и многое другое. Именно поэтому на данном этапе еще рано говорить о том, что искусственный интеллект скоро лишит человека работы. Но к его обучению все же стоит подходить с осторожностью.
Гилазов Адель, Гильфанов Марат