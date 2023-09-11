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Один человек погиб в аварии с поездом в Ростовской области

Один человек погиб в аварии с поездом в Ростовской области

11 сентября 2023, 05:02
Фото: 1MI
В Ростовской области поезд протаранил автомобиль, один человек погиб, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в вечернее время в селе Приморка Неклиновского района. Водитель Opel Astra ехал в направлении Таганрога и не остановился при красном сигнале железнодорожного светофора, продолжил движение, выехав на пути.

Это привело к столкновению с пассажирским поездом, который следовал на маршруте «Ростов — на — Дону — Авило-Успенка».

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В результате водитель автомобиля Opel скончался, когда его на скорой везли в больницу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее пять курортных поездов задержали в Ростовской области из-за смертельного ДТП.

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