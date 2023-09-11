Один человек погиб в аварии с поездом в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:08
Происшествие случилось в вечернее время в селе Приморка Неклиновского района. Водитель Opel Astra ехал в направлении Таганрога и не остановился при красном сигнале железнодорожного светофора, продолжил движение, выехав на пути.
Это привело к столкновению с пассажирским поездом, который следовал на маршруте «Ростов — на — Дону — Авило-Успенка».
В результате водитель автомобиля Opel скончался, когда его на скорой везли в больницу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее пять курортных поездов задержали в Ростовской области из-за смертельного ДТП.