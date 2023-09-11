Одноклассники рассказали о подростке, напавшем на людей у школы в Красном Десанте

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Назвавшиеся одноклассниками подростка, который устроил резню у школы в хуторе Красный Десант рассказали, что парень был не слишком общительным, но и неконфликтным. Его поведение не вызывало никаких подозрений. Школьники заверяют, что над юношей никто не издевался.
«Человек был с детства таким, и с ним спокойно общались в классе, не оскорбляя, ничего подобного. Обычные диалоги „Привет, пока, как дела“», — написал один из одноклассников.
Другой учащийся школы в Красном Десанте также подтвердил, что девятиклассник вел себя, как обычный подросток. «После школы он с братом шел домой. Обычно, как все мы, общались, баловались», — сообщил он.
Напомним, 11 сентября в 7:50 ученик школы в хуторе Красный Десант пришёл в школу в маске и с ножом. Остановить школьника попыталась вахтёрша — сделала ему замечание и потребовала снять маску — в ответ на это подросток начал угрожать женщине. В конфликт вмешался дедушка одной из первоклассниц, тогда парень достал нож и напал на него, заодно ранив учительницу английского. Мужчина получил пять ножевых ранений и был доставлен в больницу.