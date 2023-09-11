Одноклассники рассказали о подростке, напавшем на людей у школы в Красном Десанте

Напомним, 11 сентября в 7:50 ученик школы в хуторе Красный Десант пришёл в школу в маске и с ножом. Остановить школьника попыталась вахтёрша — сделала ему замечание и потребовала снять маску — в ответ на это подросток начал угрожать женщине. В конфликт вмешался дедушка одной из первоклассниц, тогда парень достал нож и напал на него, заодно ранив учительницу английского. Мужчина получил пять ножевых ранений и был доставлен в больницу.