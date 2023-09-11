Около 1,7 млн жителей в Ростовской области проигнорировали выборы

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Таким образом, явка на выборах составила 42,8%. Ранее региональный Избирком сообщал, что принять участие в голосовании могли более 3 миллионов избирателей, из них более 70 тысяч — впервые голосующие. Поучается, что 1,7 миллиона граждан проигнорировали выборы.
Победителем стала «Единая Россия», которая получила 54 места в региональном парламенте. Всего смогли пройти в Заксобрание четыре партии, в том числе КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Нарушений, которые могли бы повлиять на выборы, не зарегистрировали. Всего работали 2,5 тысячи избирательных участков, итоги голосования не отменяли ни на одном из них.
Ранее депутат Федяев признал поражение на выборах в Ростове-на-Дону.