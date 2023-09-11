Около 1,7 млн жителей в Ростовской области проигнорировали выборы

Таким образом, явка на выборах составила 42,8%. Ранее региональный Избирком сообщал, что принять участие в голосовании могли более 3 миллионов избирателей, из них более 70 тысяч — впервые голосующие. Поучается, что 1,7 миллиона граждан проигнорировали выборы.