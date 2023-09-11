rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Около 2,8 млн жителей в Ростовской области проигнорировали выборы

Около 1,7 млн жителей в Ростовской области проигнорировали выборы

11 сентября 2023, 10:25
Фото: 1MI
Около 2,8 млн жителей в Ростовской области проигнорировали выборы
В Ростовской области прошли выборы в Заксобрание региона, участие в которых приняли 1,3 миллиона человек, сообщили в региональном Избиркоме.

Таким образом, явка на выборах составила 42,8%. Ранее региональный Избирком сообщал, что принять участие в голосовании могли более 3 миллионов избирателей, из них более 70 тысяч — впервые голосующие. Поучается, что 1,7 миллиона граждан проигнорировали выборы.

Победителем стала «Единая Россия», которая получила 54 места в региональном парламенте. Всего смогли пройти в Заксобрание четыре партии, в том числе КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Стал известны результаты выборов в Ростовской области
Узнать подробнее

Нарушений, которые могли бы повлиять на выборы, не зарегистрировали. Всего работали 2,5 тысячи избирательных участков, итоги голосования не отменяли ни на одном из них.

Ранее депутат Федяев признал поражение на выборах в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
После выборов на Западном в Ростове снова выключили горячую водуСтал известны результаты выборов в Ростовской областиПолитолог: Выборы стали честным и открытым разговором о будущем Дона
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выборы#Последние новости Ростова на сегодня#КПРФ#Единая Россия#ЛДПР#Заксобрание#Выборы в Ростовской области 2023
Подпишитесь
Подросток ранил ножом четырех человек возле школы в Ростовской области
Сегодня, 05:44
Стало известно, кто пострадал во время резни у школы в Ростовской области 11 сентября
Сегодня, 06:30
Один человек погиб в аварии с поездом в Ростовской области
Сегодня, 05:02
Депутат Федяев признал поражение на выборах в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:46
В Ростовской области неделю не будут работать радио и телевидение
Вчера, 20:17
В Ростовской области назвали состояние раненых после вооруженного нападения у школы
Сегодня, 06:06