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Отец устроившего резню у школы под Таганрогом подростка мог быть ранен

Отец устроившего резню у школы под Таганрогом подростка мог быть ранен на СВО

11 сентября 2023, 08:17
Фото: mil.ru
Отец устроившего резню у школы под Таганрогом подростка мог быть ранен
Отец подростка, который напал с ножом на людей у школы в Ростовской области, служит в армии, сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, что утром в понедельник, 11 сентября, 15-летний подросток с ножом напал на несколько человек у школы. Ранения получили три человека, в том числе родственник одного из учеников.

Нападавшего задержали, у него есть психическое заболевание. Сейчас устанавливаются все детали происшествия.

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«Подросток проживает с бабушкой, а его родители находятся в разводе. Его отец служит в армии и недавно получил ранение, а теперь приехал в отпуск домой», — пишет канал.

По данным 161.ру, отец подростка был мобилизован прошлой осенью и недавно вернулся с передовой домой после ранения. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

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