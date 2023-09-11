Отец устроившего резню у школы под Таганрогом подростка мог быть ранен на СВО

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Напомним, что утром в понедельник, 11 сентября, 15-летний подросток с ножом напал на несколько человек у школы. Ранения получили три человека, в том числе родственник одного из учеников.
Нападавшего задержали, у него есть психическое заболевание. Сейчас устанавливаются все детали происшествия.
«Подросток проживает с бабушкой, а его родители находятся в разводе. Его отец служит в армии и недавно получил ранение, а теперь приехал в отпуск домой», — пишет канал.
По данным 161.ру, отец подростка был мобилизован прошлой осенью и недавно вернулся с передовой домой после ранения. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
Материал RostovGazeta о нападении читайте по ссылке.