Подросток назвал причину резни у школы в Ростовской области 11 сентября

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Напомним, что в поселке Красный Десант подросток хотел зайти в маске в школу и напал с ножом на четырех человек. После этого его задержали и в данный момент устанавливаются все обстоятельства.
Оказалось, что у нападавшего психическое заболевание. Telegram-канал пишет, что допросить его не получается, так как он находится в невменяемом состоянии.
«Во время задержания подросток говорил, что видит людей, которые нападают, и ему страшно. Также он произнес, что намеревался напасть на учительницу по обществоведению, так как получал по этому предмету тройки», — уточнил канал. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
О том, как произошло нападение, читайте в материале по ссылке.