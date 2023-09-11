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Published Сегодня, 07:13

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Подросток назвал причину резни у школы в Ростовской области 11 сентября

Подросток назвал причину резни у школы в Ростовской области 11 сентября

11 сентября 2023, 07:13
Фото: МБОУ Краснодесантская СОШ
Подросток назвал причину резни у школы в Ростовской области 11 сентября
В Ростовской области напавший на людей возле школы подросток, раскрыл свои мотивы, пишет Telegram-канал Baza.

Напомним, что в поселке Красный Десант подросток хотел зайти в маске в школу и напал с ножом на четырех человек. После этого его задержали и в данный момент устанавливаются все обстоятельства.

Оказалось, что у нападавшего психическое заболевание. Telegram-канал пишет, что допросить его не получается, так как он находится в невменяемом состоянии.

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«Во время задержания подросток говорил, что видит людей, которые нападают, и ему страшно. Также он произнес, что намеревался напасть на учительницу по обществоведению, так как получал по этому предмету тройки», — уточнил канал. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

О том, как произошло нападение, читайте в материале по ссылке.

Оказалось, что у нападавшего психическое заболевание. Оказалось, что у нападавшего психическое заболевание.
Оказалось, что у нападавшего психическое заболевание.
Фото: t.me/bazabazon
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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Задержание#Нож#Подросток#Допрос#Учительница#Маска#Нападение на школу в Красном Десанте в Ростовской области 11 сентября#Психическое заболевание
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