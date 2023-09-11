Подросток назвал причину резни у школы в Ростовской области 11 сентября

«Во время задержания подросток говорил, что видит людей, которые нападают, и ему страшно. Также он произнес, что намеревался напасть на учительницу по обществоведению, так как получал по этому предмету тройки», — уточнил канал. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.