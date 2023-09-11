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Published Сегодня, 05:44

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Updated Сегодня, 05:47

Подросток ранил ножом четырех человек возле школы в Ростовской области

Подросток ранил ножом четырех человек возле школы в Ростовской области

11 сентября 2023, 05:44
Фото: 1MI
В Ростовской области подросток напал с ножом на людей при попытке попасть в школу, сообщил в Telegram-канале губернатора Василий Голубев.

Происшествие случилось утром в понедельник, 11 сентября, в хуторе Красный Десант. Здесь 15-летний подросток с ножом и маской на лице пытался зайти в школу.

«Ученик девятого класса ранил троих сотрудников и родственника одного из учеников. После этого его задержали очевидцы», — уточнил губернатор.

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Он добавил, что нападавший страдает психическим заболеванием. Состояние получивших ранения — легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Известно, что из детей никто не пострадал.

Ранее суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске.

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