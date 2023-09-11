Подросток ранил ножом четырех человек возле школы в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Происшествие случилось утром в понедельник, 11 сентября, в хуторе Красный Десант. Здесь 15-летний подросток с ножом и маской на лице пытался зайти в школу.
«Ученик девятого класса ранил троих сотрудников и родственника одного из учеников. После этого его задержали очевидцы», — уточнил губернатор.
Он добавил, что нападавший страдает психическим заболеванием. Состояние получивших ранения — легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.
Известно, что из детей никто не пострадал.
Ранее суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске.