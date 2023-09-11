rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Пограничный знак «Европа — Азия» должен появиться в Ростове

Пограничный знак «Европа — Азия» должен появиться в Ростове

11 сентября 2023, 14:20
Фото: константа _ с т/cc by sa/wikimedia.org
Пограничный знак «Европа — Азия» должен появиться в Ростове

Краевед Багдыков предложил поставить в Ростове знак «Европа — Азия»

Не перестаю удивляться предприимчивости наших соседей в Краснодарском крае. Поезжайте к Черному морю, и там любой экскурсовод начнет вам рассказывать мифы о Прометее.

Напомню, Прометей − титан из древнегреческой мифологии, похитивший для людей огонь. За похищение огня Зевс приказал приковать Прометея к скале, по одной из версий древнегреческого мифа, к одной из скал Кавказских гор. Прометея обрекли на вечные мучения: к нему прилетал орел и выклевывал печень, которая у титана за ночь отрастала вновь. В общем, все эти страсти длились до тех пор, пока Геракл не убил стрелой орла и не освободил Прометея. Кстати, Геракл, согласно мифу, был сыном главного бога Зевса. Дело в том, что на древнегреческом Олимпе богов было великое множество. Поэтому не буду утомлять перечислением их всех.

Но скажу, что мифы Древней Греции на нашем российском побережье экскурсоводы отлично используют для привлечения туристов к своим местам. Я бывал во многих городах и поселках нашего прекрасного черноморского побережья. И знаете, что интересно? Почти в каждом месте, в котором мне приходилось бывать, был прикован Прометей. Ну, а кто проверит? Это же миф.

Как текст гимна Армении написал житель ростовской Нахичевани-на-Дону Микаэл Налбандян
Узнать подробнее

К чему я вспомнил Прометея и описал его легендарную историю? Дело в том, что, по одной из версий ученых, граница между Европой и Азией проходит по реке Дон. То есть, согласно этой научной теории, западная часть Ростова-на-Дону находится в Европе, а восточная − в Азии.

То есть, согласно этой научной теории, западная часть Ростова-на-Дону находится в Европе, а восточная − в Азии.То есть, согласно этой научной теории, западная часть Ростова-на-Дону находится в Европе, а восточная − в Азии.
То есть, согласно этой научной теории, западная часть Ростова-на-Дону находится в Европе, а восточная − в Азии.
Фото: rostovgazeta.ru

Есть и другие версии. Но какое нам до них дело? Пусть другие города и поселки прославляют себя сами, как это делают предприимчивые жители нашего черноморского побережья. Кто нам мешает для привлечения туристов и популяризации истории города установить памятный знак «Европа−Азия»?

Поверьте, немалое количество людей начнут фотографироваться возле этого знака, можно продавать магнитики и майки, и так далее, и тому подобное. То есть это место может стать привлекательным для туристов. Конечно, этот знак было бы логично установить возле Ворошиловского моста.

Писательница Нина Берберова — специалист по масонам родом из ростовской Нахичевани
Узнать подробнее

Например, как вариант, с западной стороны города можно установить знак «Европа», а с восточной − «Азия». И люди, переходящие мост, будут знать, что они пересекают географическую границу, а не просто проезжают или переходят реку Дон.

Я считаю, что мы имеем полное право это сделать. Ведь версию ученых о том, что по реке Дон проходит граница между Европой и Азией, никто не отменил. Пусть это станет нашей туристической фишкой, а ученые, историки, географы могут вести научные диспуты дальше.

В Сочи есть скала Прометея и там ему установлен памятник. Это место посещает немало туристов. И я там бывал со своими близкими. Конечно, платил за экскурсии и тем самым обогащал бюджет славного города-курорта. Насколько мне известно, Греция протест по поводу установки памятника Прометею не подавала. При этом прошу заметить, что титан Прометей − это всего лишь миф, как сегодня сказали бы, хорошо распиаренный.

Насколько мне известно, Греция протест по поводу установки памятника Прометею не подавалаНасколько мне известно, Греция протест по поводу установки памятника Прометею не подавала
Насколько мне известно, Греция протест по поводу установки памятника Прометею не подавала
Фото: Юлия Драченко/cc by sa 4.0/wikimedia.org

А кто нам, ростовчанам, мешает водить туристов к знаку «Европа−Азия»? Вы представляете, как это можно интересно организовать? Переводить туристов через Ворошиловский мост, а потом еще за умеренную плату давать удостоверение, что они пересекли границу Европы и Азии. Здесь фантазиям нет предела, на мой взгляд. Был бы знак, а уж раскрутить его − дело техники.

Кстати, не только я писал о том, что в Ростове необходимо установить знак «Европа−Азия», но и другие краеведы и общественные деятели это делали в разные годы.

В частности, об этом писал заслуженный художник, профессор ЮФУ Вячеслав Козлов. Более того, по его словам, идею установки подобного знака продвигал много лет и верил, что он появится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Но увы…

Мирон Мержанов: как жил личный архитектор Сталина из ростовской Нахичевани-на-Дону
Узнать подробнее

Мы сегодня много говорим о внутреннем туризме, о привлечении в наш город гостей из разных регионов страны. Уверен, что знак «Европа−Азия» мог бы стать неплохим туристическим брендом нашего города.

Георгий Багдыков

Читайте также:
Писательница Нина Берберова — специалист по масонам родом из ростовской Нахичевани«Зарыли в землю от фашистов»: история памятника Кирову в РостовеМедовое солнце Сарьяна: жизненный путь художника из ростовской Нахичевани-на-Дону
Читайте также:
«Армянский округ»: кто управлял ростовской Нахичеванью до революцииСоздала всемирно известный журнал «Elle»: Элен Гордон-Лазарева из Ростова-на-ДонуКак отдыхали летом в Ростове и Нахичевани-на-Дону до революции
#Общество#Ростов-на-Дону#История Ростова#Историческая застройка#История Нахичевани#История донских армян#История#Последние новости Ростова на сегодня#История и культура Ростовской области#Историческая застройка Ростова#История Ростовской области#История донских казаков
Подпишитесь
Подросток ранил ножом четырех человек возле школы в Ростовской области
Сегодня, 05:44
Стало известно, кто пострадал во время резни у школы в Ростовской области 11 сентября
Сегодня, 06:30
Один человек погиб в аварии с поездом в Ростовской области
Сегодня, 05:02
Депутат Федяев признал поражение на выборах в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:46
В Ростовской области неделю не будут работать радио и телевидение
Вчера, 20:17
В Ростовской области назвали состояние раненых после вооруженного нападения у школы
Сегодня, 06:06