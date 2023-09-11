Пограничный знак «Европа — Азия» должен появиться в Ростове

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Напомню, Прометей − титан из древнегреческой мифологии, похитивший для людей огонь. За похищение огня Зевс приказал приковать Прометея к скале, по одной из версий древнегреческого мифа, к одной из скал Кавказских гор. Прометея обрекли на вечные мучения: к нему прилетал орел и выклевывал печень, которая у титана за ночь отрастала вновь. В общем, все эти страсти длились до тех пор, пока Геракл не убил стрелой орла и не освободил Прометея. Кстати, Геракл, согласно мифу, был сыном главного бога Зевса. Дело в том, что на древнегреческом Олимпе богов было великое множество. Поэтому не буду утомлять перечислением их всех.
Но скажу, что мифы Древней Греции на нашем российском побережье экскурсоводы отлично используют для привлечения туристов к своим местам. Я бывал во многих городах и поселках нашего прекрасного черноморского побережья. И знаете, что интересно? Почти в каждом месте, в котором мне приходилось бывать, был прикован Прометей. Ну, а кто проверит? Это же миф.
К чему я вспомнил Прометея и описал его легендарную историю? Дело в том, что, по одной из версий ученых, граница между Европой и Азией проходит по реке Дон. То есть, согласно этой научной теории, западная часть Ростова-на-Дону находится в Европе, а восточная − в Азии.
Есть и другие версии. Но какое нам до них дело? Пусть другие города и поселки прославляют себя сами, как это делают предприимчивые жители нашего черноморского побережья. Кто нам мешает для привлечения туристов и популяризации истории города установить памятный знак «Европа−Азия»?
Поверьте, немалое количество людей начнут фотографироваться возле этого знака, можно продавать магнитики и майки, и так далее, и тому подобное. То есть это место может стать привлекательным для туристов. Конечно, этот знак было бы логично установить возле Ворошиловского моста.
Например, как вариант, с западной стороны города можно установить знак «Европа», а с восточной − «Азия». И люди, переходящие мост, будут знать, что они пересекают географическую границу, а не просто проезжают или переходят реку Дон.
Я считаю, что мы имеем полное право это сделать. Ведь версию ученых о том, что по реке Дон проходит граница между Европой и Азией, никто не отменил. Пусть это станет нашей туристической фишкой, а ученые, историки, географы могут вести научные диспуты дальше.
В Сочи есть скала Прометея и там ему установлен памятник. Это место посещает немало туристов. И я там бывал со своими близкими. Конечно, платил за экскурсии и тем самым обогащал бюджет славного города-курорта. Насколько мне известно, Греция протест по поводу установки памятника Прометею не подавала. При этом прошу заметить, что титан Прометей − это всего лишь миф, как сегодня сказали бы, хорошо распиаренный.
А кто нам, ростовчанам, мешает водить туристов к знаку «Европа−Азия»? Вы представляете, как это можно интересно организовать? Переводить туристов через Ворошиловский мост, а потом еще за умеренную плату давать удостоверение, что они пересекли границу Европы и Азии. Здесь фантазиям нет предела, на мой взгляд. Был бы знак, а уж раскрутить его − дело техники.
Кстати, не только я писал о том, что в Ростове необходимо установить знак «Европа−Азия», но и другие краеведы и общественные деятели это делали в разные годы.
В частности, об этом писал заслуженный художник, профессор ЮФУ Вячеслав Козлов. Более того, по его словам, идею установки подобного знака продвигал много лет и верил, что он появится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Но увы…
Мы сегодня много говорим о внутреннем туризме, о привлечении в наш город гостей из разных регионов страны. Уверен, что знак «Европа−Азия» мог бы стать неплохим туристическим брендом нашего города.
Георгий Багдыков