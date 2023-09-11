Пограничный знак «Европа — Азия» должен появиться в Ростове

Напомню, Прометей − титан из древнегреческой мифологии, похитивший для людей огонь. За похищение огня Зевс приказал приковать Прометея к скале, по одной из версий древнегреческого мифа, к одной из скал Кавказских гор. Прометея обрекли на вечные мучения: к нему прилетал орел и выклевывал печень, которая у титана за ночь отрастала вновь. В общем, все эти страсти длились до тех пор, пока Геракл не убил стрелой орла и не освободил Прометея. Кстати, Геракл, согласно мифу, был сыном главного бога Зевса. Дело в том, что на древнегреческом Олимпе богов было великое множество. Поэтому не буду утомлять перечислением их всех.