Политолог: Выборы стали честным и открытым разговором о будущем Дона

«С учетом общественного интереса, внимания, прикованного к выборам, а также высокого уровня развития технологий и скорости распространения информации, то понятно, что темнить теперь банально невыгодно. И более того, такие авантюры могут отразиться на их инициаторе», — констатировал эксперт.