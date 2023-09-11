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Политолог: Выборы стали честным и открытым разговором о будущем Дона

Политолог: Выборы стали честным и открытым разговором о будущем Дона

11 сентября 2023, 08:21
Фото: соцсети Р. Пупыкина
По мнению политолога Романа Пупыкина, состав донского парламента нового созыва наиболее точно отражает представления дончан о будущем региона — об этом говорит прозрачность и открытость электоральной процедуры.

Так прокомментировал результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской области заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии ЮФУ, кандидат политических наук Роман Пупыкин.

«Жители Дона могли отдать голос исходя из собственных, сложившихся годами, на основе жизненного опыта представлений о том, как должна развиваться наша общая малая родина и какие направления должны быть для Ростовской области приоритетными», — отметил политолог.

В прозрачности выборной процедуры, отметил он, может убедиться каждый, а желание вести нечестную игру губительно прежде всего для самих провокаторов.

«С учетом общественного интереса, внимания, прикованного к выборам, а также высокого уровня развития технологий и скорости распространения информации, то понятно, что темнить теперь банально невыгодно. И более того, такие авантюры могут отразиться на их инициаторе», — констатировал эксперт.

Роман Пупыкин заключил — выборы депутатов донского парламента нового созыва явились коллективным решением жителей региона, которое определило будущее Ростовской области.

На выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва лидирует партия «Единая Россия» с результатом 68,28%. Об этом сообщается в данных ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Второе место у КПРФ — 11,47%, затем ЛДПР — 6,92%, получили голоса избирателей представители ещё нескольких партий.

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