После выборов на Западном в Ростове снова выключили горячую воду

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Ростовчане с иронией рассказывают, что отключение горячей воды в доме на Каширской в Ростове не стало неожиданностью для жителей.
«Неожиданно было, когда горячую воду дали 9 сентября, как и обещали. Мы тогда и обсуждали, что выполненное обещание скорее всего связано с проведением выборов», — отмечают ростовчане.
Житель Каширской Сергей добавляет, что среди людей даже ходила шутка о том, что горячую воду, вероятно, дали ненадолго — лишь на дни голосования.
«Так оно и произошло — предсказуемо. Выборы закончились, и воду снова отключили», — возмущаются люди.
В объединенной диспетчерской службе Советского района сообщили, что не владеют ситуацией. А подачу ресурса, отключили теплосети.
«Работают в коллекторе до конца дня», — сообщили корреспонденту в ООО «Ростовские тепловые сети».
Ранее RostovGazeta сообщала, почему летом в Ростове длительно отсутствовала горячая вода.