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После выборов в Ростове снова пропала горячая вода

После выборов на Западном в Ростове снова выключили горячую воду

11 сентября 2023, 09:47
Фото: GRAN/cc by 3.0/wikimedia.org
После выборов в Ростове снова пропала горячая вода
Горячую воду отключили сегодня с утра в Советском районе Ростова на улице Каширской. Об этом сообщили корреспонденту RostovGazeta местные жители.

Ростовчане с иронией рассказывают, что отключение горячей воды в доме на Каширской в Ростове не стало неожиданностью для жителей.

«Неожиданно было, когда горячую воду дали 9 сентября, как и обещали. Мы тогда и обсуждали, что выполненное обещание скорее всего связано с проведением выборов», — отмечают ростовчане.

Житель Каширской Сергей добавляет, что среди людей даже ходила шутка о том, что горячую воду, вероятно, дали ненадолго — лишь на дни голосования.

«Так оно и произошло — предсказуемо. Выборы закончились, и воду снова отключили», — возмущаются люди.

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В объединенной диспетчерской службе Советского района сообщили, что не владеют ситуацией. А подачу ресурса, отключили теплосети.

«Работают в коллекторе до конца дня», — сообщили корреспонденту в ООО «Ростовские тепловые сети».

Ранее RostovGazeta сообщала, почему летом в Ростове длительно отсутствовала горячая вода.

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