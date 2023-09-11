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Published Сегодня, 16:16

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Updated Сегодня, 16:18

Появились кадры с места пожара в Шахтах, где погибла годовалая девочка

Появились кадры с места пожара в Шахтах, где погибла годовалая девочка

11 сентября 2023, 16:16
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Появились кадры с места пожара в Шахтах, где погибла годовалая девочка
В Шахтах маленькая девочка стала жертвой пожара в частном доме, кадрами с места происшествия поделилась пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Шахтах 11 сентября произошел пожар, жертвой которого стала маленькая девочка.

По данным канала Don_Mash, старший брат девочки мог играть зажигалкой в комнате, что стало причиной пожара в доме. В момент происшествия родители были во дворе, оставив детей дома, и не сразу заметили дым.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

На кадрах, которыми поделились сотрудники МЧС, видно колыбель и диван, сгоревшие дочерна, и комнату, покрытую гарью и пеплом.

Спасатели уточнили, что это уже четвертый случай гибели ребенка в огне в 2023 году.

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