Появились кадры с места пожара в Шахтах, где погибла годовалая девочка

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Напомним, ранее стало известно, что в Шахтах 11 сентября произошел пожар, жертвой которого стала маленькая девочка.
По данным канала Don_Mash, старший брат девочки мог играть зажигалкой в комнате, что стало причиной пожара в доме. В момент происшествия родители были во дворе, оставив детей дома, и не сразу заметили дым.
На кадрах, которыми поделились сотрудники МЧС, видно колыбель и диван, сгоревшие дочерна, и комнату, покрытую гарью и пеплом.
Спасатели уточнили, что это уже четвертый случай гибели ребенка в огне в 2023 году.