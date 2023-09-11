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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Появились кадры с места вооруженного нападения у школы в Ростовской области

Появились кадры с места вооруженного нападения у школы в Ростовской области

11 сентября 2023, 09:13
Фото: 1MI
Появились кадры с места вооруженного нападения у школы в Ростовской области
В Интернете появилось видео со школой в Ростовской области, возле которой подросток с ножом напал на людей, ролик разместил Telegram-канал Shot.

Утром в понедельник, 11 сентября, ученик 9 класса с ножом напал на учителя, вахтера и родственника одного из детей. Они получили ранения и им оказали медицинскую помощь.

У напавшего на людей подростка оказалось психическое заболевание. Сейчас выясняются детали происшествия.

Родители детей узнали о нападении на школу в Ростовской области по рассылке в WhatsAp
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На опубликованном видео показано одно из помещений школы
Видео: t.me/shot_shot

На опубликованном видео показано одно из помещений школы, а также дворовая территория, где находились силовики.

дворовая территория, где находились силовикидворовая территория, где находились силовики
дворовая территория, где находились силовики
Фото: t.me/shot_shot

«Родители детей узнали о нападении по рассылке в WhatsApp, их попросили срочно забрать детей. За безопасность школьников отвечала только вахтерша-пенсионерка, дневного охранника в учреждении нет», — пишет канал.

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