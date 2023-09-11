Появились кадры с места вооруженного нападения у школы в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Утром в понедельник, 11 сентября, ученик 9 класса с ножом напал на учителя, вахтера и родственника одного из детей. Они получили ранения и им оказали медицинскую помощь.
У напавшего на людей подростка оказалось психическое заболевание. Сейчас выясняются детали происшествия.
На опубликованном видео показано одно из помещений школы, а также дворовая территория, где находились силовики.
«Родители детей узнали о нападении по рассылке в WhatsApp, их попросили срочно забрать детей. За безопасность школьников отвечала только вахтерша-пенсионерка, дневного охранника в учреждении нет», — пишет канал.