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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Появились фотографии напавшего на людей у школы подростка в Ростовской области

Появились снимки напавшего на людей у школы подростка в Ростовской области

11 сентября 2023, 07:25
Фото: t.me/bazabazon
Появились фотографии напавшего на людей у школы подростка в Ростовской области
В Интернете появились снимки подростка, который с ножом напал на людей возле школы в Ростовской области, фото разместил Telegram-канал Baza.

В поселке Красный Десант подросток пытался проникнуть в школу в маске и напал на четырех человек с ножом. Впоследствии его задержали и теперь выясняются все обстоятельства.

Оказалось, что у нападавшего есть психическое заболевание. Ему 15 лет и он является учеником этой же школы.

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Ему 15 лет и он является учеником этой же школы.Ему 15 лет и он является учеником этой же школы.
Ему 15 лет и он является учеником этой же школы.
Фото: t.me/readovkanews

Никто из детей во время нападения не пострадал. А всем раненым в данный момент оказывают медицинскую помощь.

Теперь Telegram-канал разместил фотографию, на которой, предположительно, показан напавший на людей школьник. На снимке видно парня в маске, в которой он и мог пытаться пройти в школу. Но официального подтверждения этому нет.

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