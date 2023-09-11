Появились снимки напавшего на людей у школы подростка в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В поселке Красный Десант подросток пытался проникнуть в школу в маске и напал на четырех человек с ножом. Впоследствии его задержали и теперь выясняются все обстоятельства.
Оказалось, что у нападавшего есть психическое заболевание. Ему 15 лет и он является учеником этой же школы.
Никто из детей во время нападения не пострадал. А всем раненым в данный момент оказывают медицинскую помощь.
Теперь Telegram-канал разместил фотографию, на которой, предположительно, показан напавший на людей школьник. На снимке видно парня в маске, в которой он и мог пытаться пройти в школу. Но официального подтверждения этому нет.