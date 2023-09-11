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Published Сегодня, 08:33

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Появилось видео с места вооруженного нападения у школы в Ростовской области

Появилось видео с места вооруженного нападения у школы в Ростовской области

11 сентября 2023, 08:33
Фото: 1MI
В Интернете разместили видео, на котором может быть показана территория у школы в Ростовской области, где подросток напал на людей, ролик разместил Telegram-канал «112».

Утром в понедельник, 11 сентября, 15-летний подросток ударил ножом троих человек при попытке попасть в школу. Всем раненым сейчас оказывают медицинскую помощь.

Выяснилось, что нападавший учится в этой же школе и у него психическое заболевание. В данный момент следствие проводит проверку.

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Telegram-канал разместил видео, на котором, предположительно, показана территория, где произошло нападение. Говорится, что ранение получили вахтер, учитель и родственник одного из учеников.

«У нападавшего также порезы рук. Сейчас он находится на допросе в отделе полиции», — уточняет канал.

Telegram-канал разместил видео, на котором, предположительно, показана территория, где произошло нападение.
Видео: t.me/ENews112 / 1MI
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