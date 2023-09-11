Появилось видео с места вооруженного нападения у школы в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Утром в понедельник, 11 сентября, 15-летний подросток ударил ножом троих человек при попытке попасть в школу. Всем раненым сейчас оказывают медицинскую помощь.
Выяснилось, что нападавший учится в этой же школе и у него психическое заболевание. В данный момент следствие проводит проверку.
Telegram-канал разместил видео, на котором, предположительно, показана территория, где произошло нападение. Говорится, что ранение получили вахтер, учитель и родственник одного из учеников.
«У нападавшего также порезы рук. Сейчас он находится на допросе в отделе полиции», — уточняет канал.