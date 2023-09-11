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Published Сегодня, 06:41

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Приступ эпилепсии случился у подростка, напавшего на людей у школы под Таганрогом

Приступ эпилепсии случился у подростка, напавшего на людей у школы под Таганрогом

11 сентября 2023, 06:41
Фото: 1MI
Приступ эпилепсии случился у подростка, напавшего на людей у школы под Таганрогом
В Ростовской области у подростка, который напал на людей возле школы, начался приступ эпилепсии, пишет Telegram-канал Don_Mash.

Утром в поселке Красный Десант произошло нападение на сотрудников местной школы. Подросток с ножом попытался попасть в учебное заведение и набросился на людей, четверо получили ранения. Нападавшего удалось скрутить очевидцам.

Согласно словам главы региона, подросток страдает от психического заболевания и сам является учеником этой же школы. В данный момент выясняются детали нападения.

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Теперь Telegram-канал написал, что сотрудники школы заметили у нападавшего признаки эпилепсии. У него пошла пена изо рта и начались судороги.

«Подросток зашел в маске в школу. Когда попросили снять, достал нож и набросился на дежурных. Это увидел дедушка, который привел внучку на занятия и попытался оттащить нападавшего, но получил пять ножевых ранений», — уточняет канал.

Официальной информации о подробностях нападения не поступало, она уточняется.

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