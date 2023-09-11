Приступ эпилепсии случился у подростка, напавшего на людей у школы под Таганрогом

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Утром в поселке Красный Десант произошло нападение на сотрудников местной школы. Подросток с ножом попытался попасть в учебное заведение и набросился на людей, четверо получили ранения. Нападавшего удалось скрутить очевидцам.
Согласно словам главы региона, подросток страдает от психического заболевания и сам является учеником этой же школы. В данный момент выясняются детали нападения.
Теперь Telegram-канал написал, что сотрудники школы заметили у нападавшего признаки эпилепсии. У него пошла пена изо рта и начались судороги.
«Подросток зашел в маске в школу. Когда попросили снять, достал нож и набросился на дежурных. Это увидел дедушка, который привел внучку на занятия и попытался оттащить нападавшего, но получил пять ножевых ранений», — уточняет канал.
Официальной информации о подробностях нападения не поступало, она уточняется.