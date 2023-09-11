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«Не школьная история»: эксперт высказалась о ножевых ранениях в школе под Ростовом

Психолог рассказала, можно ли было предотвратить резню у школы под Таганрогом

11 сентября 2023, 08:16
Фото: 1MI
«Не школьная история»: эксперт высказалась о ножевых ранениях в школе под Ростовом

Психолог рассказала, почему ученик мог напасть на людей у школы под Таганрогом

Случаи агрессивного поведения учащихся или бывших учеников в школах известны давно. Но то, что произошло в школе Ростовской области, вряд ли можно считать «школьной историей», сообщила RostovGazeta клинический психолог Ксения Куканова.

Напомним, что в поселке Красный Десант произошло нападение в школе. Пытаясь проникнуть в учебное заведение, подросток с ножом напал на людей. Ранения получили четверо. Очевидцы остановили и задержали нападавшего.

Психолог подчеркивает, что все случаи нападения подростков в школах, как правило, были связаны с наличием психических заболеваний у детей.

«Подобные явления сложно выявлять. Это точно не „школьная история“. Ведь и дети, и подростки, состоящие на психиатрическом учете, должны получать соответствующее лечение. Возможно, что подросток не получал лечение. Возможно, что оно ему не помогало», — отмечает Ксения Куканова.

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Собеседница разъясняет, что в общении, школьники наверняка замечали странное поведение своего одноклассника или странные вещи, которые он говорил.Собеседница разъясняет, что в общении, школьники наверняка замечали странное поведение своего одноклассника или странные вещи, которые он говорил.
Собеседница разъясняет, что в общении, школьники наверняка замечали странное поведение своего одноклассника или странные вещи, которые он говорил.
Фото: vk.com/mboureddesant

Собеседница разъясняет, что в общении школьники наверняка замечали странное поведение своего одноклассника или странные вещи, которые он говорил.

Вероятно, ученики просто не понимали, что с этим делать, и не доносили до взрослых. А если и доносили, то взрослые не отреагировали должным образом. Всегда же проще не верить в непонятные истории, списывая их на шутки.

«Сейчас нам приходится разводить руками. Но, думаю, это можно предотвращать, если внести определенные корректировки и консолидировать взаимодействие между инстанциями», — подчеркивает эксперт.

Психолог добавляет, что сейчас психиатрическая помощь конфиденциальна, о ней никому не сообщают. На взгляд собеседницы, не факт, что это неправильно. Однако и школьные психологи, по ее словам, далеко не всегда подкованы в психиатрии — уклон в их образовании больше идет в сторону педагогики.

Ранее RostovGazeta выясняла, как охраняют детей в школах в Ростовской области.

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