Психолог рассказала, можно ли было предотвратить резню у школы под Таганрогом

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Напомним, что в поселке Красный Десант произошло нападение в школе. Пытаясь проникнуть в учебное заведение, подросток с ножом напал на людей. Ранения получили четверо. Очевидцы остановили и задержали нападавшего.
Психолог подчеркивает, что все случаи нападения подростков в школах, как правило, были связаны с наличием психических заболеваний у детей.
«Подобные явления сложно выявлять. Это точно не „школьная история“. Ведь и дети, и подростки, состоящие на психиатрическом учете, должны получать соответствующее лечение. Возможно, что подросток не получал лечение. Возможно, что оно ему не помогало», — отмечает Ксения Куканова.
Собеседница разъясняет, что в общении школьники наверняка замечали странное поведение своего одноклассника или странные вещи, которые он говорил.
Вероятно, ученики просто не понимали, что с этим делать, и не доносили до взрослых. А если и доносили, то взрослые не отреагировали должным образом. Всегда же проще не верить в непонятные истории, списывая их на шутки.
«Сейчас нам приходится разводить руками. Но, думаю, это можно предотвращать, если внести определенные корректировки и консолидировать взаимодействие между инстанциями», — подчеркивает эксперт.
Психолог добавляет, что сейчас психиатрическая помощь конфиденциальна, о ней никому не сообщают. На взгляд собеседницы, не факт, что это неправильно. Однако и школьные психологи, по ее словам, далеко не всегда подкованы в психиатрии — уклон в их образовании больше идет в сторону педагогики.
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