Психолог рассказала, можно ли было предотвратить резню у школы под Таганрогом

Психолог добавляет, что сейчас психиатрическая помощь конфиденциальна, о ней никому не сообщают. На взгляд собеседницы, не факт, что это неправильно. Однако и школьные психологи, по ее словам, далеко не всегда подкованы в психиатрии — уклон в их образовании больше идет в сторону педагогики.