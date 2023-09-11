С ножом и в маске анонимуса: как подросток в Ростовской области пошел убивать учителя

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Первоначально информация появилась от губернатора региона Василия Голубева, который написал в Telegram о нападении 15-летнего подростка на людей возле школы в поселке Красный Десант. По его словам, пострадали четыре человека — трое сотрудников и родственник одного из учеников.
Нападавшего удалось задержать очевидцам, никто из детей не пострадал. Губернатор, описывая состояние раненых, сообщил о легкой степени тяжести и о том, что им оказывается медицинская помощь.
Позже стала известна хронология нападения, которое произошло примерно в 07.30 мск. Подросток взял из дома кухонный нож, надел на лицо маску анонимуса и пытался пройти в школу, куда его не пустила вахтерша. Она сделала ему замечание и потребовала снять маску — в ответ на это он начал угрожать женщине. В конфликт вмешался дедушка одной из первоклассниц, тогда парень достал нож и напал на него, заодно ранив вахтершу и учительницу английского.
Всего во время нападения пострадали три человека, подростка удалось задержать.
Telegram-канал Baza сообщил о несработавшей тревожной кнопке во время нападения. А в министерстве образования региона позже рассказали, что все системы оповещения сработали, после чего оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, полиции, скорой помощи и МЧС.
Telegram-канал Don_Mash написал, что сильнее всего пострадал дедушка певоклассницы, который получил пять ножевых ранений. В результате его доставили в больницу Таганрога. Сейчас его оперируют хирурги.
А в Следственном комитете уточнили, что госпитализировали потерпевшего из-за полученных ножевых ранений в область спины. По неподтвержденной информации, у нападавшего также порезы рук.
Нападавшим оказался ученик 9А класса этой же школы и у него есть психическое заболевание. Сейчас подростку 15 лет.
В соцсетях развернулось обсуждение среди одноклассников школьника, которые рассказали, что он не очень общительный, однако в конфликтах замечен не был. Его поведение не вызывало никаких подозрений. Школьники заверяют, что над юношей никто не издевался.
«Человек был с детства таким, и с ним спокойно общались в классе, не оскорбляя, ничего подобного. Обычные диалоги „Привет, пока, как дела“», — написал один из одноклассников.
Другой учащийся школы также подтвердил, что девятиклассник вел себя, как обычный подросток. «После школы он с братом шел домой. Обычно, как все мы, общались, баловались», — сообщил он.
По данным 161.ру, отец подростка был мобилизован прошлой осенью и недавно вернулся с передовой домой после ранения. Но официальной информации об этом не было, она уточняется. А Telegram-канал Baza пишет, что парень проживает с бабушкой, а его родители развелись.
По информации регионального УСКР, 15-летний подросток хотел убить учителя «Краснодесантской СОШ», для чего пришел с ножом в школу. Telegram-канал Baza писал, что школьник якобы хотел напасть на учительницу по обществоведению, так как она ставила ему тройки. Но официального подтверждения этой информации не было.
«Во время задержания подросток говорил, что видит людей, которые нападают, и ему страшно», — пишет канал.
В результате по факту случившегося возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подросток задержан и рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.
«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, а также иные доказательства, имеющие значение для следствия», — уточнили в Следкоме.