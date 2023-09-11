С ножом и в маске анонимуса: как подросток в Ростовской области пошел убивать учителя

Позже стала известна хронология нападения, которое произошло примерно в 07.30 мск. Подросток взял из дома кухонный нож, надел на лицо маску анонимуса и пытался пройти в школу, куда его не пустила вахтерша. Она сделала ему замечание и потребовала снять маску — в ответ на это он начал угрожать женщине. В конфликт вмешался дедушка одной из первоклассниц, тогда парень достал нож и напал на него, заодно ранив вахтершу и учительницу английского.