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СК заявил о трех пострадавших после резни у школы в Ростовской области

СК заявил о трех пострадавших после резни у школы в Ростовской области

11 сентября 2023, 07:59
Фото: 1MI
СК заявил о трех пострадавших после резни у школы в Ростовской области
В Ростовской области пострадали три человека во время нападения подростка на людей у школы, сообщили в региональном УСКР.

Утром в понедельник 15-летний подросток, находившийся у школы в поселке Красный Десант, в ходе конфликта ранил двух сотрудниц школы и родственника одного из учеников. Школьник напал на них с ножом.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления», — уточнили в Следкоме.

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Оказалось, что у нападавшего есть психическое заболевание.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщал о четырех пострадавших. О том, как произошло нападение, читайте в материале RostovGazeta.

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