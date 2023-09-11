СК заявил о трех пострадавших после резни у школы в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Утром в понедельник 15-летний подросток, находившийся у школы в поселке Красный Десант, в ходе конфликта ранил двух сотрудниц школы и родственника одного из учеников. Школьник напал на них с ножом.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления», — уточнили в Следкоме.
Оказалось, что у нападавшего есть психическое заболевание.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщал о четырех пострадавших. О том, как произошло нападение, читайте в материале RostovGazeta.