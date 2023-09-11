Следком опубликовал кадры из донской школы под Таганрогом, где ученик устроил резню

Напомним, утром 11 сентября в Красном Десанте 15-летний мальчик, одетый в маску и вооруженный кухонным ножом, пришел в школу ради того, чтобы напасть на учителя. Его нападение удалось предотвратить, однако пострадали несколько дончан.