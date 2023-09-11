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Следком опубликовал кадры из донской школы, где ученик устроил резню

Следком опубликовал кадры из донской школы под Таганрогом, где ученик устроил резню

11 сентября 2023, 15:38
Фото: 1MI
Следком опубликовал кадры из донской школы, где ученик устроил резню
Донской Следком опубликовал видео из школы в Красном Десанте, где школьник ранил ножом трех человек утром 11 сентября.

Напомним, утром 11 сентября в Красном Десанте 15-летний мальчик, одетый в маску и вооруженный кухонным ножом, пришел в школу ради того, чтобы напасть на учителя. Его нападение удалось предотвратить, однако пострадали несколько дончан.

В отношении юноши возбудили уголовное дело о покушении на убийство, а на место прибыли следователи и криминалисты.

Следком опубликовал кадры из донской школы, где ученик устроил резню
Видео: Видео: Следком России по Ростовской области / 1MI

Следственное управление по Ростовской области поделилось видео, на котором отчетливо видно, как сотрудники ведомства собирают вещественные доказательства с места преступления и осматривают помещения после нападения на дончан и задержания злоумышленника.

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