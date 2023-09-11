Следком опубликовал кадры из донской школы под Таганрогом, где ученик устроил резню

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Напомним, утром 11 сентября в Красном Десанте 15-летний мальчик, одетый в маску и вооруженный кухонным ножом, пришел в школу ради того, чтобы напасть на учителя. Его нападение удалось предотвратить, однако пострадали несколько дончан.
В отношении юноши возбудили уголовное дело о покушении на убийство, а на место прибыли следователи и криминалисты.
Следственное управление по Ростовской области поделилось видео, на котором отчетливо видно, как сотрудники ведомства собирают вещественные доказательства с места преступления и осматривают помещения после нападения на дончан и задержания злоумышленника.