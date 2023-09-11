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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, устроившего резню в школе

11 сентября 2023, 10:57

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, устроившего резню в школе Красного Десанта

Неклиновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. п. «а, б» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

#Нападение на школу в Красном Десанте в Ростовской области 11 сентября
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