Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, устроившего резню в школе

Неклиновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. п. «а, б» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).