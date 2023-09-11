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Стал известны результаты выборов в Ростовской области

Стал известны результаты выборов в Ростовской области

11 сентября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Стал известны результаты выборов в Ростовской области
В Ростовской области на выборах в Заксобрание региона приняли участие 1,2 миллиона человек, сообщил в «ВКонтакте» областной Избирком.

По единому округу победила «Единая Россия», набрав 68% голосов. В результате она получила 17 из 20 мандатов. Еще два мандата достались КПРФ и один — ЛДПР.

Добавим, что барьер в 5% не прошли «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», партия «Новые люди» и Компартия Коммунисты России.

Что касается одномандатных округов, то 37 мест достались ЕР. По одному — у кандидатов от «Справедливой России — За правду» и ЛДПР.

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В Куйбышевском одномандатном избирательном округе №23 одержал победу кандидат, который участвовал в выборах в порядке самовыдвижения.

В результате в состав Заксобрания региона вошли представители четырех партий. А ЕР получила 54 места из 60.

«Нарушений, способных повлиять на результат, не выявлено. Ни на одном из более чем 2,5 тысячи участков не отменяли итоги голосования», — сказано в сообщении.

Ранее депутат Федяев признал поражение на выборах в Ростове-на-Дону.

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