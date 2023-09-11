Стала известна стоимость самых просторных квартир в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Она находится в доме в самом центре Ростова — на улице Варфоломеева, а ее площадь составляет 340 квадратных метров. Продать жилье не могут с 2021 года, тогда разместили объявление с ценой 30 миллионов рублей, постепенно ее снижая. Сейчас купить квартиру можно за 22 миллиона.
«Элитная семикомнатная квартира для большой и дружной семьи. Установлено 8 сплит-систем различной мощности. Квартира оборудована сауной, декоративным камином, двумя барными стойками, кладовыми, гардеробными помещениями. Сантехника включает биде, душевые кабины с гидромассажем», — говорится в объявлении.
Владелец добавил, что веранда функционально разделена на четыре зоны: столовую, примыкающую к кухне, тренажерный зал, бильярдную, зимний сад.
На Буденновском проспекте за 47,3 миллиона рублей хотят продать пятикомнатную квартиру площадью 319 квадратных метров. Скорее даже это дом, построенный на крыше многоквартирного дома.
«Это двухэтажный дом на крыше с собственной террасой. В квартире свободная планировка, алюминиевое остекление на всю высоту и несколько санузлов», — говорится в объявлении.
Отмечается, что высота потолков составляет три метра. Объявление о продаже появилось в феврале и тогда квартира стоила на 54 тысячи рублей больше, после чего эту сумму скинули.
В Таганроге в переулке 1-й Новой пытаются продать квартиру с 8 комнатами. А ее общая площадь составляет 302 квадратных метра.
В объявлении указана цена 6,7 миллиона рублей, что кажется довольно странным, так как один квадратный метр получается стоит 22 тысячи рублей. Это очень дешево.
«Она расположена на первом и цокольном этажах трехэтажного современного капитального кирпичного жилого дома. Помещение зарегистрировано как квартира. Возможен перевод в нежилое под магазин, офис», — пишет владелец.
Он добавил, что готов продать по частям.
В Ростове-на-Дону за 37 миллионов рублей выставили на продажу квартиру на улице Катаева. Ее площадь составляет 300 квадратных метров, а дом построили в 2014 году.
В этом комплексе есть гостиная с камином, четыре спальни, гардеробные комнаты, три ванные комнаты, вспомогательные помещения. Кроме того, предусмотрели солнечную террасу на крыше.
«Строение авторское, по эксклюзивному проекту, под пристальным контролем. Единичный экземпляр для нашего рынка. Весь в одном стиле, качественный, как хорошее кино. Расписывать нахваливать можно долго. Я не буду», — сказано в объявлении.
В Ростове-на-Дону на улице Донской можно приобрести квартиру за 16,5 миллиона рублей. Хотя изначально она стоила 17,7 миллиона, но это было в 2022 году.
Это двухуровневая шестикомнатная квартира площадью 260 квадратных метров. У нее панорамное остекление и вид на реку Дон.
«В квартире выполнен высококачественный ремонт. В гостиной колонны, на полу плитка керамогранит, в комнатах ламинат, четыре лоджии, два санузла, две гардеробные, встроенная кухня, система встроенных шкафов, в том числе для библиотеки. В доме консьержи, подземный паркинг», — уточнил продавец.
Отмечается, что в шаговой доступности набережная реки Дон.
В Новошахтинске за 6,2 миллиона рублей хотят продать квартиру площадью 242 квадратных метра. Она находится в доме, который построили в 2017 году.
«Принадлежит на праве собственности банку. Проживают бывшие заемщики, доступ отсутствует. Просмотр квартиры невозможен», — говорится в объявлении.
Единственное, что известно — квартира расположена на втором этаже трехэтажного дома.
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