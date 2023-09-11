Стала известна стоимость самых просторных квартир в Ростовской области

Она находится в доме в самом центре Ростова — на улице Варфоломеева, а ее площадь составляет 340 квадратных метров. Продать жилье не могут с 2021 года, тогда разместили объявление с ценой 30 миллионов рублей, постепенно ее снижая. Сейчас купить квартиру можно за 22 миллиона.