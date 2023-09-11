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Published Сегодня, 05:53

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Стало известно, как вооруженный подросток напал на людей возле школы на Дону

Стало известно, как вооруженный подросток напал на людей возле школы на Дону

11 сентября 2023, 05:53
Фото: 1MI
В Ростовской области ранения получили четыре человека после нападения вооруженного подростка, сообщил губернатор Василий Голубев.

Утром в понедельник, 11 сентября, в поселке Красный Десант 15-летний парень закрыл лицо маской и попытался зайти в школу. С собой у него был нож, с которым он напал на четырех человек.

Ранения получили трое сотрудников учреждения, а также родственница одного из учеников. Очевидцы смогли задержать нападавшего, которым оказался ученик девятого класса.

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«Подросток учится в этой же школе, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты», — уточнил губернатор.

Он добавил, что из несовершеннолетних никто не пострадал.

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