Стало известно, как вооруженный подросток напал на людей возле школы на Дону

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:56
Утром в понедельник, 11 сентября, в поселке Красный Десант 15-летний парень закрыл лицо маской и попытался зайти в школу. С собой у него был нож, с которым он напал на четырех человек.
Ранения получили трое сотрудников учреждения, а также родственница одного из учеников. Очевидцы смогли задержать нападавшего, которым оказался ученик девятого класса.
«Подросток учится в этой же школе, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты», — уточнил губернатор.
Он добавил, что из несовершеннолетних никто не пострадал.