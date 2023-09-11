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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями в сентябре

Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями в сентябре

11 сентября 2023, 05:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных ожидается дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

С понедельника по четверг, с 11 по 14 сентября, будет облачная погода. Температура воздуха в дневное время составит около 22 градусов.

В пятницу потеплеет до 23 градусов, но начнутся дожди, которые продолжатся и в субботу. Температура воздуха в это время не поменяется.

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В воскресенье осадки должны прекратиться, а ветер усилится до пяти метров в секунду.

Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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