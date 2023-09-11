Стало известно, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями в сентябре

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
С понедельника по четверг, с 11 по 14 сентября, будет облачная погода. Температура воздуха в дневное время составит около 22 градусов.
В пятницу потеплеет до 23 градусов, но начнутся дожди, которые продолжатся и в субботу. Температура воздуха в это время не поменяется.
В воскресенье осадки должны прекратиться, а ветер усилится до пяти метров в секунду.
Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.