Стало известно, кто пострадал во время резни у школы в Ростовской области 11 сентября

Утром в поселке Красный Десант произошло нападение на сотрудников школы. Здесь 15-летний юноша с ножом в руке попытался проникнуть в учебное заведение и ранил четырех человек. После атаки нападавшего задержали, после чего выяснилось, что он является учеником девятого класса.