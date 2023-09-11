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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Стало известно, кто пострадал во время резни у школы в Ростовской области 11 сентября

Стало известно, кто пострадал во время резни у школы в Ростовской области 11 сентября

11 сентября 2023, 06:30
Фото: 1MI
Стало известно, кто пострадал во время резни у школы в Ростовской области 11 сентября
В Ростовской области пострадали четыре человека во время вооруженного нападения у школы, сообщил губернатор Василий Голубев.

Утром в поселке Красный Десант произошло нападение на сотрудников школы. Здесь 15-летний юноша с ножом в руке попытался проникнуть в учебное заведение и ранил четырех человек. После атаки нападавшего задержали, после чего выяснилось, что он является учеником девятого класса.

Глава региона рассказал, что у школьника психическое заболевание. По его словам, несовершеннолетним после происшествия помощь не потребовалась.

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Вместе с этим Telegram-канал Baza написал, что среди раненых вахтерша, педагог и дедушка одного из учеников. Канал уточнил, что сотрудница пыталась нажать тревожную кнопку, однако ничего не произошло. Но официального подтверждения этой информации нет.

О том, как произошло нападение, читайте в материале RostovGazeta.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Резня в школе в хуторе Красный Десант в Ростовской области 11 сентября
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