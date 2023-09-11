Стало известно, кто пострадал во время резни у школы в Ростовской области 11 сентября

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Утром в поселке Красный Десант произошло нападение на сотрудников школы. Здесь 15-летний юноша с ножом в руке попытался проникнуть в учебное заведение и ранил четырех человек. После атаки нападавшего задержали, после чего выяснилось, что он является учеником девятого класса.
Глава региона рассказал, что у школьника психическое заболевание. По его словам, несовершеннолетним после происшествия помощь не потребовалась.
Вместе с этим Telegram-канал Baza написал, что среди раненых вахтерша, педагог и дедушка одного из учеников. Канал уточнил, что сотрудница пыталась нажать тревожную кнопку, однако ничего не произошло. Но официального подтверждения этой информации нет.
О том, как произошло нападение, читайте в материале RostovGazeta.