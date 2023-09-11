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Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

«В маске Гая Фокса»: стали известны подробности поножовщины в школе под Таганрогом

«Текли слюни и стеклянные глаза»: родители рассказали о резне в школе под Таганрогом

11 сентября 2023, 14:57
Фото: Florian Köhler, cheatha.de/cc by 3.0
«В маске Гая Фокса»: стали известны подробности поножовщины в школе под Таганрогом

Родители учеников школы Красного Десанта рассказали, что произошло на самом деле

Состояние получивших ранения от подростка с ножом в школе Красного Десанта под Таганрогом официально оценивается как легкой степени тяжести. Но это совсем не так. Пожилого мужчину с ножевыми ранениями увезли в реанимацию с пробитым легким, сообщили RostovGazeta свидетели инцидента в школе.

По словам собеседников, родители учеников, которые сопровождали детей в школу в Красном Десанте и стали свидетелями нападения подростка с ножом, сразу заподозрили неладное. Юноша был в маске Гая Фокса.

«А потом, когда маска свалилась с его лица в процессе нападения, все пришли в ужас — у него текли слюни и были стеклянные глаза, эдакий отсутствующий взгляд. Мы подумали, что он находился под влиянием каких-то веществ. Но, извините, если это не так, и у него есть психическое заболевание, то как такой ребенок может учиться в обычной школе?» — возмущаются родители.

По словам очевидца, подросток кинулся на учительницу, которая, стояла в дверях, проверяя своих учеников.

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«А потом, когда маска свалилась с его лица в процессе нападения, все пришли в ужас — у него текли слюни и были стеклянные глаза, эдакий отсутствующий взгляд» — возмущаются родители.«А потом, когда маска свалилась с его лица в процессе нападения, все пришли в ужас — у него текли слюни и были стеклянные глаза, эдакий отсутствующий взгляд» — возмущаются родители.
«А потом, когда маска свалилась с его лица в процессе нападения, все пришли в ужас — у него текли слюни и были стеклянные глаза, эдакий отсутствующий взгляд» — возмущаются родители.
Фото: t.me/bazabazon

«Вахтерша перепугалась и побежала нажимать тревожную кнопку. Однако на нее реакция вовремя не последовала», — отмечает мама школьника, не пожелавшая публиковать свое имя.

Жительница Красного Десанта добавляет, что у пожилого человека — дедушки, который привел в школу внучку, сработала первая реакция. Он сразу бросился защищать учительницу, прикрывая ее собой.

«В итоге пожилой мужчина получил несколько ножевых ранений и пробитое легкое. Его увезли в реанимацию БСМП № 5 Таганрога», — возмущаются родители.

Редакции RostovGazeta известны данные пострадавшего пожилого человека. Однако узнать о его состоянии здоровья корреспонденту не довелось — в БСМП № 5 Таганрога ни по одному номеру, указанному на сайте, не ответили на звонок. Информация уточняется.

Очевидцы подчеркивают, что нападавшего подростка задержали общими усилиями родителей и учителей. И только потом подъехали МЧС и скорая.

Ранее RostovGazeta, как подросток в Ростовской области пошел убивать учителя.

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