«Текли слюни и стеклянные глаза»: родители рассказали о резне в школе под Таганрогом

«А потом, когда маска свалилась с его лица в процессе нападения, все пришли в ужас — у него текли слюни и были стеклянные глаза, эдакий отсутствующий взгляд. Мы подумали, что он находился под влиянием каких-то веществ. Но, извините, если это не так, и у него есть психическое заболевание, то как такой ребенок может учиться в обычной школе?» — возмущаются родители.