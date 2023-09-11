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Telegram-каналы заявили о несработавшей сигнализации при резне у школы на Дону

Telegram-каналы заявили о несработавшей сигнализации при резне у школы под Таганрогом

11 сентября 2023, 06:20
Фото: 1MI
Telegram-каналы заявили о несработавшей сигнализации при резне у школы на Дону
В Ростовской области не сработала сигнализация, когда подросток с ножом напал на людей у школы, сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, утром в понедельник 15-летний подросток в поселке Красный Десант пытался прорваться в школу и ранил ножом четырех человек. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Губернатор рассказал, что нападавший страдает психическим заболеванием. Его уже задержали и сейчас выясняются все обстоятельства.

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«По предварительным данным, вахтерша пыталась нажать тревожную кнопку, но она не сработала. Среди пострадавших — вахтерша, учительница и дедушка одного из учеников», — пишет Telegram-канал.

Но официальной информации о сработавшей сигнализации не поступало, она уточняется.

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