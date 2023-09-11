Telegram-каналы заявили о несработавшей сигнализации при резне у школы под Таганрогом

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Напомним, утром в понедельник 15-летний подросток в поселке Красный Десант пытался прорваться в школу и ранил ножом четырех человек. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
Губернатор рассказал, что нападавший страдает психическим заболеванием. Его уже задержали и сейчас выясняются все обстоятельства.
«По предварительным данным, вахтерша пыталась нажать тревожную кнопку, но она не сработала. Среди пострадавших — вахтерша, учительница и дедушка одного из учеников», — пишет Telegram-канал.
Но официальной информации о сработавшей сигнализации не поступало, она уточняется.