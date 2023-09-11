Терапевт Иванова назвала методы помощи человеку при анафилаксии

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
NEWS.ru сообщает, что терапевт отметила зависимость скорости развития аллергической реакции от пути попадания в организм аллергена. По ее словам, если вещество, вызвавшее аллергию, введено внутривенно в виде медицинского препарата, анафилаксия может развиться в течение 30-60 секунд. В случае развития анафилаксии после приема пищи, реакция может проявиться в течение 15-90 минут.
Когда возникает анафилаксия при введении лекарственного препарата, необходимо незамедлительно прекратить этот процесс. В случае укуса насекомого, жало следует удалить и на пораженное место нанести холод. Для прекращения анафилаксии, вызванной употреблением пищи, важно удалить остатки пищи из ротовой полости, прополоскать рот и промыть желудок.
Необходимо постоянно следить за состоянием пострадавшего до приезда скорой помощи. Рекомендуется также открыть окно для обеспечения свежего воздуха и расстегнуть плотно натянутую одежду. Если у пострадавшего есть тошнота, его следует повернуть на левый бок, чтобы предотвратить попадание рвоты в дыхательные пути. Если у пострадавшего есть зубные протезы, их следует извлечь. До приезда медицинского персонала пострадавшего необходимо положить с ногами слегка приподнятыми на 45 градусов и не позволять ему вставать или садиться.