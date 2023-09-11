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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:53

Терапевт Иванова назвала методы помощи человеку при анафилаксии

11 сентября 2023, 13:52
Врач-терапевт Виктория Иванова назвала действия, необходимые для помощи человеку при анафилактическом шоке до приезда скорой помощи. Она отметила, что, в первую очередь, нужно исключить контакт потерпевшего с аллергеном и контролировать его состояние.

NEWS.ru сообщает, что терапевт отметила зависимость скорости развития аллергической реакции от пути попадания в организм аллергена. По ее словам, если вещество, вызвавшее аллергию, введено внутривенно в виде медицинского препарата, анафилаксия может развиться в течение 30-60 секунд. В случае развития анафилаксии после приема пищи, реакция может проявиться в течение 15-90 минут.

Когда возникает анафилаксия при введении лекарственного препарата, необходимо незамедлительно прекратить этот процесс. В случае укуса насекомого, жало следует удалить и на пораженное место нанести холод. Для прекращения анафилаксии, вызванной употреблением пищи, важно удалить остатки пищи из ротовой полости, прополоскать рот и промыть желудок.

Необходимо постоянно следить за состоянием пострадавшего до приезда скорой помощи. Рекомендуется также открыть окно для обеспечения свежего воздуха и расстегнуть плотно натянутую одежду. Если у пострадавшего есть тошнота, его следует повернуть на левый бок, чтобы предотвратить попадание рвоты в дыхательные пути. Если у пострадавшего есть зубные протезы, их следует извлечь. До приезда медицинского персонала пострадавшего необходимо положить с ногами слегка приподнятыми на 45 градусов и не позволять ему вставать или садиться.

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