Терапевт Иванова назвала методы помощи человеку при анафилаксии

Необходимо постоянно следить за состоянием пострадавшего до приезда скорой помощи. Рекомендуется также открыть окно для обеспечения свежего воздуха и расстегнуть плотно натянутую одежду. Если у пострадавшего есть тошнота, его следует повернуть на левый бок, чтобы предотвратить попадание рвоты в дыхательные пути. Если у пострадавшего есть зубные протезы, их следует извлечь. До приезда медицинского персонала пострадавшего необходимо положить с ногами слегка приподнятыми на 45 градусов и не позволять ему вставать или садиться.