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Posted 11 сентября, 13:31

Published 11 сентября, 13:31

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Тестировать мобильные приложения теперь будут с помощью российского ПО

Тестировать мобильные приложения теперь будут с помощью российского ПО

11 сентября 2023, 13:31
Фото: 1MI
На российский рынок вышла разработка, которая позволяет в 8 раз ускорить тестирование приложений, сообщили в «Авито».

Российские мобильные разработчики смогут ускорить скорость тестирования при помощи отечественной платформы. Команда «Авито Тех» представила для «большого» ИТ-рынка сервис Emcee, выросший из инструмента для внутреннего пользования в полноценный продукт для производителей мобильных приложений.

Как сообщают создатели, программа позволяет автоматически тестировать мобильные приложения на наличие ошибок, удобство интерфейса и проверять множество других параметров.

«Наше ПО создано, чтобы усиливать конкурентное преимущество бизнеса. Особенно это будет актуальным для тех организаций, которые активно развивают приложение и часто вносят в него доработки», — сообщил руководитель разработки кластера Mobile Авито Алексей Шпирко.

Сначала платформу использовали для тестирования своих программ. Когда оказалось, что инструмент превосходит импортные аналоги — тест-раннеры, создатели ПО решили выпустить его на рынок.

«Для себя мы решили, что первоначальный важный рубеж по монетизации нашего продукта будет преодолен, когда он войдет в ТОП-5 решений для автоматизированного тестирования мобильных приложений», — говорит CTO «Авито» Максим Сапронов.

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