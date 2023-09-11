Тестировать мобильные приложения теперь будут с помощью российского ПО

Posted 11 сентября, 13:31
Published 11 сентября, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Российские мобильные разработчики смогут ускорить скорость тестирования при помощи отечественной платформы. Команда «Авито Тех» представила для «большого» ИТ-рынка сервис Emcee, выросший из инструмента для внутреннего пользования в полноценный продукт для производителей мобильных приложений.
Как сообщают создатели, программа позволяет автоматически тестировать мобильные приложения на наличие ошибок, удобство интерфейса и проверять множество других параметров.
«Наше ПО создано, чтобы усиливать конкурентное преимущество бизнеса. Особенно это будет актуальным для тех организаций, которые активно развивают приложение и часто вносят в него доработки», — сообщил руководитель разработки кластера Mobile Авито Алексей Шпирко.
Сначала платформу использовали для тестирования своих программ. Когда оказалось, что инструмент превосходит импортные аналоги — тест-раннеры, создатели ПО решили выпустить его на рынок.
«Для себя мы решили, что первоначальный важный рубеж по монетизации нашего продукта будет преодолен, когда он войдет в ТОП-5 решений для автоматизированного тестирования мобильных приложений», — говорит CTO «Авито» Максим Сапронов.