Тестировать мобильные приложения теперь будут с помощью российского ПО

«Наше ПО создано, чтобы усиливать конкурентное преимущество бизнеса. Особенно это будет актуальным для тех организаций, которые активно развивают приложение и часто вносят в него доработки», — сообщил руководитель разработки кластера Mobile Авито Алексей Шпирко.