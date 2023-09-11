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Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Скандально известному блогеру предстоит поход в военкомат

Тиктокера Милохина уже осенью могут забрить в армию

11 сентября 2023, 17:21
Фото: 1MI
Скандально известному блогеру предстоит поход в военкомат
Вернувшегося в Россию скандально известного блогера Даню Милохина могут забрать в армию в осенний призыв 2023 года, сообщает издание Mash.

Выяснилось, что он состоит на воинском учёте в Краснодарском крае ещё с 2018 года. При этом у него не было оснований избежать службы в армии.

Ранее с призывом к руководству Минобороны призвать Милохина в армию обратилась член Общественной палаты Екатерина Мизулина. «Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — заявила она.

Между тем, в понедельник СМИ сообщали, что блогер продолжает жить в Дубае.

Сам Милохин, которого в России обвиняли в «русофобских заявлениях», заявлял, что хочет вернуться домой, чтобы «дать второй шанс России».

Как пройдет осенний призыв в армию в Ростовской области в 2023 году
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#Армия#Краснодарский край#Осенний призыв#Служба в армии
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