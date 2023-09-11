Тиктокера Милохина уже осенью могут забрить в армию

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Выяснилось, что он состоит на воинском учёте в Краснодарском крае ещё с 2018 года. При этом у него не было оснований избежать службы в армии.
Ранее с призывом к руководству Минобороны призвать Милохина в армию обратилась член Общественной палаты Екатерина Мизулина. «Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — заявила она.
Между тем, в понедельник СМИ сообщали, что блогер продолжает жить в Дубае.
Сам Милохин, которого в России обвиняли в «русофобских заявлениях», заявлял, что хочет вернуться домой, чтобы «дать второй шанс России».