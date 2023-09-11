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Рекордная соленость Азовского моря почти сравнялась с соленостью Черного моря

Ученые Ростовской области зафиксировали рекордную соленость воды в Азовском море

11 сентября 2023, 17:58
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Рекордная соленость Азовского моря почти сравнялась с соленостью Черного моря
В 2023 году соленость Азовского моря выросла настолько, что почти сравнялась с показателями солености отдельных участков акватории Черного моря, об этом сообщили специалисты АзНИИРХ.

На выходных, 9 сентября, специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО объявили, что зарегистрировали рекордный уровень роста солености Азовского моря. Он почти достиг отметки в 15%, что совпадает с показателями нижнего уровня солености вод ближайших районов Черного моря.

Ученые предполагают, что это приведет к миграции и размножению в Азовском море черноморских биологических ресурсов, в частности креветок, запасы которых уже превысили одну тысячу тонн в акватории Азовского моря.

Ранее специалисты рассказали, чем опасно купание в водах Азовского моря во время летней жары и нашествия медуз.

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