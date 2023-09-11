Ученые Ростовской области зафиксировали рекордную соленость воды в Азовском море

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
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Updated Сегодня, 18:00
На выходных, 9 сентября, специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО объявили, что зарегистрировали рекордный уровень роста солености Азовского моря. Он почти достиг отметки в 15%, что совпадает с показателями нижнего уровня солености вод ближайших районов Черного моря.
Ученые предполагают, что это приведет к миграции и размножению в Азовском море черноморских биологических ресурсов, в частности креветок, запасы которых уже превысили одну тысячу тонн в акватории Азовского моря.
Ранее специалисты рассказали, чем опасно купание в водах Азовского моря во время летней жары и нашествия медуз.