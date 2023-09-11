Устроивший резню у школы подросток хотел убить учителя в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
По информации следствия, подросток пытался убить учителя «Краснодесантской СОШ», надев маску и вооружившись кухонным ножом. Он пришел в школу, но зайти ему не дали две сотрудницы, а также родственник одной из учениц.
Все трое пострадали, один из них получил ножевые ранения в области спины, его госпитализировали. Учащиеся школы не пострадали.
«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, а также иные доказательства, имеющие значение для следствия», — прокомментировали в Следкоме.
Отмечается, что нападавшего задержали и возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.