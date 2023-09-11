rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Устроивший резню у школы подросток хотел убить учителя в Ростовской области

Устроивший резню у школы подросток хотел убить учителя в Ростовской области

11 сентября 2023, 10:43
Фото: 1MI
Устроивший резню у школы подросток хотел убить учителя в Ростовской области
В Ростовской области подросток, который ранил трех человек возле школы, намеревался убить учителя, сообщили в региональном УСКР.

По информации следствия, подросток пытался убить учителя «Краснодесантской СОШ», надев маску и вооружившись кухонным ножом. Он пришел в школу, но зайти ему не дали две сотрудницы, а также родственник одной из учениц.

Все трое пострадали, один из них получил ножевые ранения в области спины, его госпитализировали. Учащиеся школы не пострадали.

В Ростовской области заработала школа после утренней резни 11 сентября
Узнать подробнее
«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, а также иные доказательства, имеющие значение для следствия», — прокомментировали в Следкоме.«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, а также иные доказательства, имеющие значение для следствия», — прокомментировали в Следкоме.
«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, а также иные доказательства, имеющие значение для следствия», — прокомментировали в Следкоме.
Фото: Следком по Ростовской обл.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, а также иные доказательства, имеющие значение для следствия», — прокомментировали в Следкоме.

Отмечается, что нападавшего задержали и возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также:
В Ростовской области заработала школа после утренней резни 11 сентябряПоявились кадры с места вооруженного нападения у школы в Ростовской областиГлава администрации Неклиновского района Даниленко прокомментировал инцидент в школе
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Нападение на школу в Красном Десанте в Ростовской области 11 сентября
Подпишитесь
Подросток ранил ножом четырех человек возле школы в Ростовской области
Сегодня, 05:44
Стало известно, кто пострадал во время резни у школы в Ростовской области 11 сентября
Сегодня, 06:30
Один человек погиб в аварии с поездом в Ростовской области
Сегодня, 05:02
Депутат Федяев признал поражение на выборах в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:46
В Ростовской области неделю не будут работать радио и телевидение
Вчера, 20:17
В Ростовской области назвали состояние раненых после вооруженного нападения у школы
Сегодня, 06:06