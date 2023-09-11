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В Минэнерго нехватку бензина в Ростовской области объяснили искусственным дефицитом

В Минэнерго нехватку бензина в Ростовской области объяснили искусственным дефицитом

11 сентября 2023, 17:38
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Минэнерго нехватку бензина в Ростовской области объяснили искусственным дефицитом
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов предположил, что в Ростовской области и других южных регионах России не хватает бензина из-за манипуляций с рынком, об этом он сообщил на ВЭФ.

РИА «Новости» со ссылкой на главу Минэнерго России Николая Шульгинова сообщило, что в Ростовской области стало не хватать топлива из-за закрытия заправок.

По его словам, ведомство не видит проблем с поставками топлива на юг России, проблем с логистикой нет, а потому причиной нехватки бензина могло стать возникновение искусственного дефицита.

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«Кто-то просто пытался сыграть на ситуации[прим. редакции — с ростом цен в „высокий сезон“, когда бензин нужен и туристам, и фермерам] — закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия», — добавил Николай Шульгинов. По его словам, производство топлива в настоящий момент полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка страны.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, когда найдут решение проблем с недостатком бензина в регионе.

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