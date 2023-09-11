В Минэнерго нехватку бензина в Ростовской области объяснили искусственным дефицитом

«Кто-то просто пытался сыграть на ситуации[прим. редакции — с ростом цен в „высокий сезон“, когда бензин нужен и туристам, и фермерам] — закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия», — добавил Николай Шульгинов. По его словам, производство топлива в настоящий момент полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка страны.