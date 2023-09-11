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В Минздраве сообщили о состоянии дончанина, на которого напал школьник с ножом

В Минздраве сообщили о состоянии дончанина, пострадавшего во время резни в школе

11 сентября 2023, 14:14
Фото: 1MI
В Минздраве сообщили о состоянии дончанина, на которого напал школьник с ножом
Минздрав Ростовской области поделился подробностями о том, как себя чувствует пожилой мужчина, пострадавший во время нападения подростка в школе в Красном Десанте.

Напомним, утром 11 сентября несовершеннолетний житель Красного Десанта вошел в собственную школу с ножом и в маске, надеясь свести счеты с одним из учителей. Его остановила вахтер и один из родственников младшеклассницы, который провожал девочку в школу. Пожилой мужчина пытался отнять у подростка нож, в результате чего получил пять ранений.

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Портал 161.py со ссылкой на Минздрав Ростовской области сообщил, что после инцидента пенсионера доставили в операционную, где врачи боролись за его жизнь и здоровье. К настоящему времени операция уже завершилась, а сам пациент находится в состоянии медикаментозного сна.

«Состояние средней тяжести», — сказано в сообщении.

Ранее в Неклиновском районе созвали срочное заседание антитеррористической комиссии из-за нападения подростка на окружающих.

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