В Минздраве сообщили о состоянии дончанина, пострадавшего во время резни в школе

Напомним, утром 11 сентября несовершеннолетний житель Красного Десанта вошел в собственную школу с ножом и в маске, надеясь свести счеты с одним из учителей. Его остановила вахтер и один из родственников младшеклассницы, который провожал девочку в школу. Пожилой мужчина пытался отнять у подростка нож, в результате чего получил пять ранений.