В Минздраве сообщили о состоянии дончанина, пострадавшего во время резни в школе

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Напомним, утром 11 сентября несовершеннолетний житель Красного Десанта вошел в собственную школу с ножом и в маске, надеясь свести счеты с одним из учителей. Его остановила вахтер и один из родственников младшеклассницы, который провожал девочку в школу. Пожилой мужчина пытался отнять у подростка нож, в результате чего получил пять ранений.
Портал 161.py со ссылкой на Минздрав Ростовской области сообщил, что после инцидента пенсионера доставили в операционную, где врачи боролись за его жизнь и здоровье. К настоящему времени операция уже завершилась, а сам пациент находится в состоянии медикаментозного сна.
«Состояние средней тяжести», — сказано в сообщении.
Ранее в Неклиновском районе созвали срочное заседание антитеррористической комиссии из-за нападения подростка на окружающих.