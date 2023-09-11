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В московской квартире обнаружили труп 42-летнего арендатора из Ростова

В московской квартире обнаружили труп 42-летнего арендатора из Ростова

11 сентября 2023, 16:55
Фото: 1MI
В московской квартире обнаружили труп 42-летнего арендатора из Ростова
В Москве на улице Федора Полетаева обнаружили трупы двух мужчин, одним из них был квартирант из Ростова, об этом сообщил портал «МК».

В минувшее воскресенье, 10 сентября, на юго-востоке Москвы в одной из съемных квартир на улице Федора Полетаева обнаружили останки двух мужчин.

По предварительной информации издания, тела нашли около 20.30 мск, одно из них принадлежало 42-летнему квартиросъемщику из Ростова-на-Дону, а второе его 32-летнему приятелю из Курска.

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Источник уточнил, что предполагаемой причиной гибели мужчин могло стать отравление наркотическими веществами, однако обстоятельства гибели квартиранта и его гостя пока остаются неизвестны.

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения в компетентных источниках, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области на дне реки обнаружили тело инспектора заказника «Цимлянский».

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