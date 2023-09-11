В Ростове двух человек зажало в иномарке, врезавшейся в столб 10 сентября

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В воскресенье, 10 сентября, в Октябрьском районе Ростова на улице Немировича-Данченко, 73а произошла авария с участием Chevrolet Lanos.
Спасатели немедленно прибыли к месту аварии и застали двух людей, зажатых в поврежденном автомобиле, который выехал на обочину и влетел в ближайший столб.
Для того, чтобы извлечь мужчину с женщиной из плена покореженного металла, спасателям пришлось задействовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спустя некоторое время пострадавших деблокировали и на носилках передали врачам скорой помощи.
Ранее в Ростове погиб молодой мужчина после столкновения машины с фонарным столбом.