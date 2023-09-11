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Published Сегодня, 12:15

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В Ростове двух человек зажало в иномарке, врезавшейся в столб 10 сентября

В Ростове двух человек зажало в иномарке, врезавшейся в столб 10 сентября

11 сентября 2023, 12:15
Фото: УГОЧС
В Ростове двух человек зажало в иномарке, врезавшейся в столб 10 сентября
В Ростове спасатели помогли двум людям, зажатым в иномарке после ДТП, об этом сообщили в пресс-службе городского УГОЧС.

В воскресенье, 10 сентября, в Октябрьском районе Ростова на улице Немировича-Данченко, 73а произошла авария с участием Chevrolet Lanos.

Спасатели немедленно прибыли к месту аварии и застали двух людей, зажатых в поврежденном автомобиле, который выехал на обочину и влетел в ближайший столб.

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Для того, чтобы извлечь мужчину с женщиной из плена покореженного металла, спасателям пришлось задействовать гидравлический аварийно-спасательный инструментДля того, чтобы извлечь мужчину с женщиной из плена покореженного металла, спасателям пришлось задействовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент
Для того, чтобы извлечь мужчину с женщиной из плена покореженного металла, спасателям пришлось задействовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент
Фото: УГОЧС

Для того, чтобы извлечь мужчину с женщиной из плена покореженного металла, спасателям пришлось задействовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спустя некоторое время пострадавших деблокировали и на носилках передали врачам скорой помощи.

Ранее в Ростове погиб молодой мужчина после столкновения машины с фонарным столбом.

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