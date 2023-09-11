В Ростове подрядчик сорвал сроки капремонта школы №44

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
В понедельник, 11 сентября, стало известно, что замглавы администрации Ростова по строительству Андрей Дикун и прокурор Ростова Олег Фрикель встретились с представителями подрядчика ремонта школы №44, главой управления образования и родителями учеников, чтобы обсудить ситуацию по срыву сроков завершения ремонта.
Подрядчик объяснил, что причиной задержки стали дополнительные работы по усилению простенков, колонн, дверных проемов и замена кирпичных перегородок. Сейчас в школе уже заканчивают монтаж и благоустройство спортивных площадок, в ближайшее время в кабинетах на втором, третьем и четвертом этажах должна появиться мебель.
«Строительная организация пообещала завершить все работы до конца сентября», — сказано в сообщении.
Пока все учащиеся школы №44 продолжают обучение в школах №18, 109 и 111. Кроме того, власти города объявили, что начали претензионную работу в отношении компании-подрядчика капремонта здания из-за срыва сроков работ.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о планах по строительству 15 школ к 2026 году.