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Published Сегодня, 16:30

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В Ростове не успели закончить в срок ремонт школы №44

В Ростове подрядчик сорвал сроки капремонта школы №44

11 сентября 2023, 16:30
Фото: администрация Ростова
В Ростове не успели закончить в срок ремонт школы №44
В Ростове после срыва сроков обещают закончить ремонт школы №44 в конце сентября, об этом сообщили в администрации города.

В понедельник, 11 сентября, стало известно, что замглавы администрации Ростова по строительству Андрей Дикун и прокурор Ростова Олег Фрикель встретились с представителями подрядчика ремонта школы №44, главой управления образования и родителями учеников, чтобы обсудить ситуацию по срыву сроков завершения ремонта.

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Подрядчик объяснил, что причиной задержки стали дополнительные работы по усилению простенков, колонн, дверных проемов и замена кирпичных перегородок. Сейчас в школе уже заканчивают монтаж и благоустройство спортивных площадок, в ближайшее время в кабинетах на втором, третьем и четвертом этажах должна появиться мебель.

«Строительная организация пообещала завершить все работы до конца сентября», — сказано в сообщении.

Пока все учащиеся школы №44 продолжают обучение в школах №18, 109 и 111. Кроме того, власти города объявили, что начали претензионную работу в отношении компании-подрядчика капремонта здания из-за срыва сроков работ.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о планах по строительству 15 школ к 2026 году.

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