В Ростове подрядчик сорвал сроки капремонта школы №44

Подрядчик объяснил, что причиной задержки стали дополнительные работы по усилению простенков, колонн, дверных проемов и замена кирпичных перегородок. Сейчас в школе уже заканчивают монтаж и благоустройство спортивных площадок, в ближайшее время в кабинетах на втором, третьем и четвертом этажах должна появиться мебель.