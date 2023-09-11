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В Ростове сломавшийся грузовик парализовал движение в районе Змиёвской балки

В Ростове сломавшийся грузовик парализовал движение в районе Змиёвской балки

11 сентября 2023, 17:17
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове сломавшийся грузовик парализовал движение в районе Змиёвской балки
В Ростове поломка грузовика на Змиёвской балке парализовала движение на улицах Зоологической и Курской, об этом сообщили очевидцы.

В понедельник, 11 сентября, сервис «Яндекс. Карты» опубликовал сообщение о пробках в районе Змиёвской балки в Ростове. По словам очевидцев, на съезде с моста сломалась фура. Дорога на этом участке узкая, и для объезда грузового автомобиля почти не осталось места.

Из-за этого ДТП в Железнодорожном районе Ростова вечером практически остановилось движение по трем дорогам. Заторы протяженностью 3,7 километра возникли на улице Курской, 4,2 километра — на Зоологической улице, кроме того, «бордовым» стал съезд с проспекта Ленина на Зоологическую по переулку Дальнему.

Фото: Яндекс Карты

Пока ситуация не улучшилась, автомобилистам рекомендуется найти альтернативные пути объезда.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как в Ростове собираются решить проблему с пробками, возникающими из-за большегрузов на городских дорогах.

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#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#Транспорт#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня
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