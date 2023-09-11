В Ростове сломавшийся грузовик парализовал движение в районе Змиёвской балки

В понедельник, 11 сентября, сервис «Яндекс. Карты» опубликовал сообщение о пробках в районе Змиёвской балки в Ростове. По словам очевидцев, на съезде с моста сломалась фура. Дорога на этом участке узкая, и для объезда грузового автомобиля почти не осталось места.