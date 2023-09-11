В Ростове сломавшийся грузовик парализовал движение в районе Змиёвской балки

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
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Updated Сегодня, 17:19
В понедельник, 11 сентября, сервис «Яндекс. Карты» опубликовал сообщение о пробках в районе Змиёвской балки в Ростове. По словам очевидцев, на съезде с моста сломалась фура. Дорога на этом участке узкая, и для объезда грузового автомобиля почти не осталось места.
Из-за этого ДТП в Железнодорожном районе Ростова вечером практически остановилось движение по трем дорогам. Заторы протяженностью 3,7 километра возникли на улице Курской, 4,2 километра — на Зоологической улице, кроме того, «бордовым» стал съезд с проспекта Ленина на Зоологическую по переулку Дальнему.
Пока ситуация не улучшилась, автомобилистам рекомендуется найти альтернативные пути объезда.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как в Ростове собираются решить проблему с пробками, возникающими из-за большегрузов на городских дорогах.