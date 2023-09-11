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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Ростове уйдет с аукциона часть доходного дома Роева в центре города

В Ростове уйдет с аукциона часть доходного дома Роева в центре города

11 сентября 2023, 13:01
Фото: Rost.galis/cc bysa 4.0/wikimedia.org
В Ростове уйдет с аукциона часть доходного дома Роева в центре города
В Ростове с помощью аукциона планируют сдать в аренду помещения «Доходного дома В. С. Роева», построенного в конце XIX века, сведения об этом появились на портале администрации.

В понедельник, 11 сентября, власти Ростова опубликовали бюллетень о проведении торгов за возможность получить право аренды нежилых помещений для размещения офисов или ведения коммерческой деятельности.

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Сами помещения здания доходного дома в переулке Газетном, 54 являются собственностью городской казны. Зданию уже около125 лет, оно входит с список ОКН. В бюллетене сказано, что площадь помещений составляет 23,3 квадратных метра, стартовая арендная плата составляет более 9,5 тысячи рублей в месяц. Прием заявок для участия в аукционе закроют 27 сентября в 16.00 мск, а сам аукцион пройдет 3 октября.

Ранее власти Ростова поделились планами продать 40 старинных особняков в центре города.

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