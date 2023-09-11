В Ростове уйдет с аукциона часть доходного дома Роева в центре города

Сами помещения здания доходного дома в переулке Газетном, 54 являются собственностью городской казны. Зданию уже около125 лет, оно входит с список ОКН. В бюллетене сказано, что площадь помещений составляет 23,3 квадратных метра, стартовая арендная плата составляет более 9,5 тысячи рублей в месяц. Прием заявок для участия в аукционе закроют 27 сентября в 16.00 мск, а сам аукцион пройдет 3 октября.