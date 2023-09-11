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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

В Ростовской области 39% женщин отказываются от материнства из-за бедности

В Ростовской области 39% женщин отказываются от материнства из-за бедности

11 сентября 2023, 14:59
Фото: 1MI
В Ростовской области 39% женщин отказываются от материнства из-за бедности
В Ростовской области и других регионах России около 40% женщин отказываются от рождения детей из-за бедности и проблем с жильем, об этом сообщил гендиректор Фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов.

Портал РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора Фонда «ВЦИОМ» Константина Абрамова объявил, что около четырех из десяти россиянок отказываются от рождения детей из-за проблем с деньгами и жильем.

«ВЦИОМ» провел опрос, который выяснил, какие причины становятся для россиянок серьезным препятствием для материнства и не могут решиться в ближайшие пять лет.

Самой популярной причиной среди женщин стало неподходящее материальное положение и жилищные условия, 38% опрошенных называли нестабильную ситуации в жизни и неподходящую политическую ситуацию в стране, при этом 37% из опрошенных женщин репродуктивного возраста добавили, что уже имеют детей и не хотят рожать еще одного.

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Также 36% женщин не рожают из-за возрастных ограничений, 18% имеют проблемы со здоровьем, несовместимые с материнством.

«Ситуация по нашим данным, которые мы видим, в том числе в головах наших любимых женщин, тоже, скажем так, не очень позитивная, и не ведет к тому, чтобы в ближайшее время у нас случился демографический взрыв», — в заключение добавил эксперт.

Ранее в Ростовской области рассказали, какие меры собираются предпринимать для улучшения жизни женщин в ближайшие годы.

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