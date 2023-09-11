В Ростовской области 39% женщин отказываются от материнства из-за бедности

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Портал РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора Фонда «ВЦИОМ» Константина Абрамова объявил, что около четырех из десяти россиянок отказываются от рождения детей из-за проблем с деньгами и жильем.
«ВЦИОМ» провел опрос, который выяснил, какие причины становятся для россиянок серьезным препятствием для материнства и не могут решиться в ближайшие пять лет.
Самой популярной причиной среди женщин стало неподходящее материальное положение и жилищные условия, 38% опрошенных называли нестабильную ситуации в жизни и неподходящую политическую ситуацию в стране, при этом 37% из опрошенных женщин репродуктивного возраста добавили, что уже имеют детей и не хотят рожать еще одного.
Также 36% женщин не рожают из-за возрастных ограничений, 18% имеют проблемы со здоровьем, несовместимые с материнством.
«Ситуация по нашим данным, которые мы видим, в том числе в головах наших любимых женщин, тоже, скажем так, не очень позитивная, и не ведет к тому, чтобы в ближайшее время у нас случился демографический взрыв», — в заключение добавил эксперт.
Ранее в Ростовской области рассказали, какие меры собираются предпринимать для улучшения жизни женщин в ближайшие годы.