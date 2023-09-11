В Ростовской области назвали подробности о напавшем на людей у школы подростке

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Напомним, что в поселке Красный Десант ученик девятого класса пытался пройти в школу в маске и с ножом. В результате он напал на четырех человек и ранил их, после чего был задержан.
Оказалось, что у 15-летнего парня психическое заболевание. По информации Telegram-канала, другие ученики считали его странным, так как он перестал с ними общаться.
«По словам знакомых, парень нормально учился и у преподавателей не было к нему претензий, но он не смог поладить с учительницей по обществознанию, так как что она его якобы „не понимала“.», — сказано в сообщении.
Канал пишет, что он живет с бабушкой, а его родители находятся в разводе. Но официальной информации об этом не было.