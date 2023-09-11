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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В Ростовской области назвали подробности о напавшем на людей у школы подростке

В Ростовской области назвали подробности о напавшем на людей у школы подростке

11 сентября 2023, 07:36
Фото: МБОУ Краснодесантская СОШ
В Ростовской области назвали подробности о напавшем на людей у школы подростке
В Ростовской области подросток, который с ножом напал на людей у школы, ни с кем не конфликтовал, сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, что в поселке Красный Десант ученик девятого класса пытался пройти в школу в маске и с ножом. В результате он напал на четырех человек и ранил их, после чего был задержан.

Оказалось, что у 15-летнего парня психическое заболевание. По информации Telegram-канала, другие ученики считали его странным, так как он перестал с ними общаться.

Появились снимки напавшего на людей у школы подростка в Ростовской области
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В Ростовской области назвали подробности о напавшем на людей у школы подросткеВ Ростовской области назвали подробности о напавшем на людей у школы подростке
В Ростовской области назвали подробности о напавшем на людей у школы подростке
Фото: Реадовка

«По словам знакомых, парень нормально учился и у преподавателей не было к нему претензий, но он не смог поладить с учительницей по обществознанию, так как что она его якобы „не понимала“.», — сказано в сообщении.

Канал пишет, что он живет с бабушкой, а его родители находятся в разводе. Но официальной информации об этом не было.

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