В Ростовской области назвали состояние раненых после вооруженного нападения у школы

Утром в поселке Красный Десант произошло нападение на сотрудников школы. В понедельник 15-летний парень с ножом в руке попытался проникнуть в учебное заведение. В результате нападения ранения получили четыре человека. После этого вооруженного задержали, им оказался ученик девятого класса.