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Updated Сегодня, 06:08

В Ростовской области назвали состояние раненых после вооруженного нападения у школы

В Ростовской области назвали состояние раненых после вооруженного нападения у школы

11 сентября 2023, 06:06
Фото: 1MI
В Ростовской области назвали состояние раненых после вооруженного нападения у школы
В Ростовской области оказывают помощь раненым после вооруженного нападения возле школы, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram.

Утром в поселке Красный Десант произошло нападение на сотрудников школы. В понедельник 15-летний парень с ножом в руке попытался проникнуть в учебное заведение. В результате нападения ранения получили четыре человека. После этого вооруженного задержали, им оказался ученик девятого класса.

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По словам губернатора, он страдает от психического заболевания и является учеником этой же школы. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.

«Несовершеннолетние не пострадали в результате инцидента. Состояние раненых — легкой степени тяжести, они получают необходимую помощь», — уточнил губернатор.

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