В Ростовской области назвали состояние раненых после вооруженного нападения у школы

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Утром в поселке Красный Десант произошло нападение на сотрудников школы. В понедельник 15-летний парень с ножом в руке попытался проникнуть в учебное заведение. В результате нападения ранения получили четыре человека. После этого вооруженного задержали, им оказался ученик девятого класса.
По словам губернатора, он страдает от психического заболевания и является учеником этой же школы. В данный момент устанавливаются все обстоятельства.
«Несовершеннолетние не пострадали в результате инцидента. Состояние раненых — легкой степени тяжести, они получают необходимую помощь», — уточнил губернатор.