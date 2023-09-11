В Ростовской области не стали отменять занятия после резни в школе под Таганрогом

Напомним, утро понедельника, 11 июня, в хуторе Красный Десант началось с нападения ученика старших классов на трех человек. По предварительной информации, подросток вошел в школу в маске и с ножом, когда взрослые попытались остановить мальчика — он напал на них, что привело к госпитализации родственника одной из младшеклассниц. Сообщается, что целью нападения юноши могло оказаться убийство одного из педагогов.