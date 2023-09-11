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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

В Ростовской области не стали отменять занятия после резни в школе под Таганрогом

В Ростовской области не стали отменять занятия после резни в школе под Таганрогом

11 сентября 2023, 11:22
Фото: МБОУ Краснодесантская СОШ
В Ростовской области не стали отменять занятия после резни в школе под Таганрогом
В Ростовской области не стали нарушать учебный процесс из-за резни, устроенной подростком в школе хутора Красный Десант, об этом сообщили в донском правительстве.

Напомним, утро понедельника, 11 июня, в хуторе Красный Десант началось с нападения ученика старших классов на трех человек. По предварительной информации, подросток вошел в школу в маске и с ножом, когда взрослые попытались остановить мальчика — он напал на них, что привело к госпитализации родственника одной из младшеклассниц. Сообщается, что целью нападения юноши могло оказаться убийство одного из педагогов.

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В Минобре Ростовской области сообщили, что несмотря на произошедшее в Краснодесантской школе дети никто из учащихся не пострадал, а учебный процесс не был нарушен.

Ранее стали известны подробности резни в школе Красного Десанта.

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