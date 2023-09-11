В Ростовской области сохраняется похолодание до +2°C

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Синоптики рассказали, что 11 сентября в Ростовской области сохранятся дожди, которые будут сопровождаться температурой от +18 до +25 градусов днем и ночным похолоданием до +2 градусов на севере региона.
Однако в ближайшие двое суток в Ростовской области станет теплее, пройдут небольшие дожди, а скорость ветра снизится до двух метров в секунду.
С 12 по 14 сентября в Ростовской области будет держаться температуры от +21 до +26 градусов, а ночью температура воздуха поднимется до +9-11 градусов.
Ранее синоптики рассказали, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями.