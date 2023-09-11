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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

В Ростовской области сохраняется похолодание до +2°C

В Ростовской области сохраняется похолодание до +2°C

11 сентября 2023, 11:40
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области сохраняется похолодание до +2°C
В Ростовской области сохраняется временное похолодание, однако на днях дожди прекратятся и потеплеет до +26 градусов, об этом рассказали в Ростовском гидрометцентре.

Синоптики рассказали, что 11 сентября в Ростовской области сохранятся дожди, которые будут сопровождаться температурой от +18 до +25 градусов днем и ночным похолоданием до +2 градусов на севере региона.

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Однако в ближайшие двое суток в Ростовской области станет теплее, пройдут небольшие дожди, а скорость ветра снизится до двух метров в секунду.

С 12 по 14 сентября в Ростовской области будет держаться температуры от +21 до +26 градусов, а ночью температура воздуха поднимется до +9-11 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда Ростов-на-Дону начнет заливать дождями.

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