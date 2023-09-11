В Ростовской области заработала школа после утренней резни 11 сентября

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Напомним, что утром в понедельник к школе пришел 15-летний учащийся девятого класса и пытался пройти внутрь. Однако его остановили из-за маски анонимуса на лице, что стало причиной конфликта.
Тогда школьник напал на троих человек и ранил их ножом, в результате пострадавшим оказывают помощь. Одним из них оказался родственник школьницы.
Оказалось, что у нападавшего есть психическое заболевание и теперь следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. По информации РИА «Новости», сейчас школа продолжила работу в обычном режиме.
Материал RostovGazeta о нападении, читайте по ссылке.