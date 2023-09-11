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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Ростовской области заработала школа после устроенной резни 11 сентября

В Ростовской области заработала школа после утренней резни 11 сентября

11 сентября 2023, 10:24
Фото: МБОУ Краснодесантская СОШ
В Ростовской области заработала школа после устроенной резни 11 сентября
В Ростовской области возобновила работу школа, возле которой подросток ранил ножом троих человек, сообщают СМИ.

Напомним, что утром в понедельник к школе пришел 15-летний учащийся девятого класса и пытался пройти внутрь. Однако его остановили из-за маски анонимуса на лице, что стало причиной конфликта.

Тогда школьник напал на троих человек и ранил их ножом, в результате пострадавшим оказывают помощь. Одним из них оказался родственник школьницы.

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Оказалось, что у нападавшего есть психическое заболевание и теперь следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. По информации РИА «Новости», сейчас школа продолжила работу в обычном режиме.

Материал RostovGazeta о нападении, читайте по ссылке.

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