В Сеть попало видео с вахтершей после резни в школе Таганрогом

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Напомним, что в понедельник утром, 11 сентября, подросток хотел в маске попасть в школу, но от него потребовали ее снять. Тогда он вытащил нож и ударил троих человек, в том числе родственника одного из учеников и вахтершу.
Оказалось, что у нападавшего есть психическое заболевание. Сам он является учеником этой же школы.
Telegram-канал разместил видео разговора с вахтершей, которая рассказала, что ничего не испугалась. Она одной из первых встретила нападавшего утром в понедельник.
Женщина рассказала, что раньше не видела этого подростка, но теперь узнала, что он тут учится.