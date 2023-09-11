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Published Сегодня, 08:59

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Updated Сегодня, 09:01

Опубликовано видео с вахтершей после резни в школе Таганрогом

В Сеть попало видео с вахтершей после резни в школе Таганрогом

11 сентября 2023, 08:59
Фото: zsro.ru
Опубликовано видео с вахтершей после резни в школе Таганрогом
В Интернете появилось видео с вахтершей школы, возле которой подросток устроил резню, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что в понедельник утром, 11 сентября, подросток хотел в маске попасть в школу, но от него потребовали ее снять. Тогда он вытащил нож и ударил троих человек, в том числе родственника одного из учеников и вахтершу.

Оказалось, что у нападавшего есть психическое заболевание. Сам он является учеником этой же школы.

Появилось видео с места вооруженного нападения у школы в Ростовской области
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Опубликовано видео с вахтершей после резни в школе Таганрогом
Видео: t.me/RostovInside

Telegram-канал разместил видео разговора с вахтершей, которая рассказала, что ничего не испугалась. Она одной из первых встретила нападавшего утром в понедельник.

Женщина рассказала, что раньше не видела этого подростка, но теперь узнала, что он тут учится.

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