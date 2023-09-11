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В Сочи девушка упала со скалы, делая селфи

В Сочи девушка упала со скалы, делая селфи

11 сентября 2023, 07:57
Фото: 1MI
Девушка, делая селфи на краю скалы в Сочи, оступилась, упала и едва не погибла, сообщает канал «ЧП Сочи»

Инцидент произошел 4 сентября в каньоне Белые скалы. Одна из туристок, желая запечатлеть живописные виды, подошла слишком близко к обрыву и оступилась, сорвавшись со скалы. Очевидцы вызвали спасателей.

На помощь пострадавшей на Белые скалы Хостинского района выехал поисково-спасательный выехал. Из-за того, что проехать в этой местности невозможно, туристку транспортировали на мягких носилках по скалистой местности и лесным массивам.

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В это время девушка была при сознании. Позднее ее передали медикам скорой помощи.

Ранее в Краснодаре пассажирка выпала из автобуса №34, при этом водитель просто проигнорировал инцидент. Пассажиры и прохожие также не помогли пострадавшей.

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