В Сочи девушка упала со скалы, делая селфи

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Инцидент произошел 4 сентября в каньоне Белые скалы. Одна из туристок, желая запечатлеть живописные виды, подошла слишком близко к обрыву и оступилась, сорвавшись со скалы. Очевидцы вызвали спасателей.
На помощь пострадавшей на Белые скалы Хостинского района выехал поисково-спасательный выехал. Из-за того, что проехать в этой местности невозможно, туристку транспортировали на мягких носилках по скалистой местности и лесным массивам.
В это время девушка была при сознании. Позднее ее передали медикам скорой помощи.
Ранее в Краснодаре пассажирка выпала из автобуса №34, при этом водитель просто проигнорировал инцидент. Пассажиры и прохожие также не помогли пострадавшей.