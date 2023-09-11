Валерий Лимаренко: студенческий городок кампуса «СахалинTech» достроят в 2025 году

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Жилой комплекс «СахалинTech» будет состоять из трех зданий. По проекту в них предусмотрено по 9 этажей. Все строения объединят стилобатом. Ожидается, что студенческий городок, как и новый кампус Сахалинского государственного университета, станет самым современным и комфортным на Дальнем Востоке.
«С университетом мы связываем самые светлые страницы будущего Сахалина. Наши дети должны остаться здесь. Сахалинцы и курильчане должны иметь возможность получать лучшее образование у себя дома. Найти работу по востребованной и высокооплачиваемой профессии. Реализовать весь свой потенциал в родном регионе. Сегодня мы закладываем общежития, где будут комфортно проживать студенты и преподаватели. Завершим эту работу в 2025 году, — озвучил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В городке будут жить не только студенты, но и преподаватели СахГУ. Для их досуга оборудуют фитнес-центр, спортивную зону, сеть тренажерных залов, столовую и кафе. Также на территории кампуса появится свой медпункт. «СахалинTech» будет доступен для жителей и гостей Южно-Сахалинска: для них откроют общественные места на первых этажах студгородка.
Ключевым подрядчиком важной научно-образовательной стройки выступила сахалинская компания «Сфера». Единовременно предприятие готово выставить на объект до 200 человек — лучших специалистов с многолетним опытом работы. Многих субподрядчиков аккредитовали для работы именно для того, чтобы они внесли свой вклад в возведение кампуса «СахалинTech».
«Мы начали разработку грунта, около 30 тысяч кубометров нужно будет вывезти, около 40 тысяч кубометров бетона залить. Мы работаем „под ключ“: есть проектные и строительные мощности, мощности по производству бетона, светопрозрачных конструкций, сантехники, электрики. Опыт у нас богатый, в этом году отмечаем 35 лет со дня образования. Компания много лет строит школы, сады, больницы, микрорайоны жилые. Это будут два года очень интересной работы и главное, что это позитив для региона, потому как наши дети будут учиться в родном регионе и приносить ему пользу», — отметил руководитель строительно-коммерческой фирмы «Сфера» Андрей Залпин.
Фундамент кампуса «СахалинTech» в областном центре заложили в начале августа 2023 года. Закладка капсулы прошла в торжественной обстановке, а в самой церемонии приняли участие представители правительства островного региона и почетные гости федеральных и областных органов власти. В 2025 году студенческий городок будет достроен. Полноценно новый образовательный комплекс СахГУ сдадут в эксплуатацию в 2026 году. Кампус позволит будущим специалистам не только получать современное образование, но и заниматься творчеством, общением и спортом в самых комфортных условиях.
«Вместе с регионом и городом мы формируем проект „Студенческий бульвар“. Вело-пешеходные дорожки из нынешнего студгородка, который ждет реновация, будут подходить к новым корпусам и научно-образовательному центру. Параллельно совместно с правительством ведем работу по привлечению новых кадров. Первые преподаватели и профессора приедут уже в сентябре, до конца года привлечем целый ряд специалистов, в следующем году нарастим объемы. Нам нужно создавать современные научные лаборатории, которые превратятся в научно-исследовательские центры, чтобы вместе с крупными компаниями региона решать поставленные задачи. Наша цель — сделать университет мирового уровня», подчеркнул и. о. ректора СахГУ Александр Самардак.
Проект создания кампусов мирового уровня реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты». Федеральную инициативу запустил президент России Владимир Путин.