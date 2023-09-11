Власти рассказали подробности устроенной подростком резни у школы под Таганрогом

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Примерно в 07.34 утра в поселке Красный Десант подросток в маске хотел зайти в школу. Ему преградили путь вахтер и дежурный учитель, после чего он напал на них с ножом.
«После этого очевидцам удалось задержать нападавшего, в результате чего дети не пострадали, а учебный процесс не был нарушен. Все системы оповещения сработали. Сотрудники Росгвардии, полиции, скорой помощи и МЧС прибыли оперативно», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что здание школы оснащено системой видеонаблюдения, системой оповещения при ЧС, тревожной кнопкой. При этом ранее Telegram-каналы писали, что тревожная кнопка якобы не сработала.
Добавим, что всего пострадали три человека.