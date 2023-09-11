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Власти рассказали подробности устроенной подростком резни у школы под Таганрогом

Власти рассказали подробности устроенной подростком резни у школы под Таганрогом

11 сентября 2023, 09:00
Фото: МБОУ Краснодесантская СОШ
Власти рассказали подробности устроенной подростком резни у школы под Таганрогом
В Ростовской области подросток, напавший на людей у школы, оказался учеником 9А класса, сообщает Минобразования региона.

Примерно в 07.34 утра в поселке Красный Десант подросток в маске хотел зайти в школу. Ему преградили путь вахтер и дежурный учитель, после чего он напал на них с ножом.

«После этого очевидцам удалось задержать нападавшего, в результате чего дети не пострадали, а учебный процесс не был нарушен. Все системы оповещения сработали. Сотрудники Росгвардии, полиции, скорой помощи и МЧС прибыли оперативно», — уточнили в министерстве.

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Отмечается, что здание школы оснащено системой видеонаблюдения, системой оповещения при ЧС, тревожной кнопкой. При этом ранее Telegram-каналы писали, что тревожная кнопка якобы не сработала.

Добавим, что всего пострадали три человека.

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